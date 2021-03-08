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超跑需求強 巧新輪圈動能強勁

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

輪圈大廠巧新科技（1563）2月合併營收5.82億元，受惠主要客戶的需求增溫，挹注單月營收不畏農曆新年、工作天數較少影響，較去年同期成長18.21%；累計2021年1至2月合併營收11.4億元，較去年同期成長20.02%。

巧新表示，受惠於歐美及日系超跑、豪華汽車品牌車廠對於旗下客製化輪圈的拉貨動能依舊強勁，公司拉高產能稼動率戮力因應客戶訂單的需求，挹注雲林廠之產能利用率保持近滿載的水位，整體營運已逐步開展公司團隊近年來業務接單上所努力之成果。

面對綠能化的浪潮，包括福斯喊出2025年前將投資350億歐元發展電動車相關事業，全集團（跨品牌）預計在2030年推出約70款電動車；福特宣佈將斥資10億美元改造德國科隆廠，目標2030年前在歐洲販售的客車皆為電動車；Volvo聲稱從2030年起只生產電動車，旗下產品全部電動化等，皆凸顯各個品牌車廠已陸續展開制定電動車發展方針，電動車相關業者將蓄勢待發。

巧新進一步表示，雖目前客製化輪圈來自電動車的營收比重僅將近10%，但由於在相同尺寸下鍛造輪圈的重量平均可較鑄造輪圈輕15%至25%的特性，成為品牌車廠發展輕量化、節能減碳技術不可或缺的關鍵零組件之一，未來隨著電動車持續普及化，將帶動鍛造輪圈於新車銷售市場的滲透率提升，有助於巧新產能規模持續放大，並對整體營運帶來正面的挹注。

電動車 營收 新車銷售

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