Uber 伴你「春季好遊」 多種客製化車型、超值乘車優惠

春天陽光和煦、百花齊放，正是出遊踏青的好時機，Uber 嚴選全台最佳春天出遊景點，讓乘客打開 Uber App 「一鍵叫車」，就能享有最安全、高品質的乘車體驗，自由隨心前往各個美麗春景。

此外，Uber 更推出「春季好遊」乘車優惠，於3月8日至3月31日期間，輸入優惠序號「好心情60」，即可於每日10時至16時59分，享20趟60元的乘車優惠。春遊返家也讓 Uber 持續守護你的行程安全，3月8日至3月31日期間，輸入優惠序號「深夜折60」，即可於每日21時至3時59分，同樣享有20趟60元的優惠折抵，讓你輕鬆出遊聰明省。

春暖花開的季節，最適合與愛人或家人漫步在美麗花景中，或是外出欣賞展覽，Uber App 提供多款乘車選擇，可依照每個人的需求及偏好規劃自由行程。經濟實惠的「菁英優步」，便捷安全抵達目的地的同時，也能享有舒適的乘車體驗；Uber 「菁英 Plus」能預先在 App 內選擇期望車內設定溫度，以及是否要求司機避免非必要交談，盡情享受個人的專屬時光。

Uber 「尊榮優步」讓你帶著愛人坐上黑頭車，享受最高級的乘車待遇；而 Uber 「寶寶優步」則是親子出遊的貼心首選，不僅省去自駕心力，車內配備的 Combi 多項安全認證的兒童安全座椅，讓出遊更安心，父母能有更多時間陪伴寶寶。

美麗森活活動推薦

台北杜鵑花季：3月14日~4月5日，台北市大安森林公園及城南周邊區域

台北竹子湖海芋季：3月26日~4月25日，台北市北投區陽明山竹子湖

台北玫瑰展：3月12日~4月4日，台北市花博公園新生園區

淡水天元宮櫻花花海：2月~4月，新北市淡水無極天元宮

桃園戀戀魯冰花：2月17日~3月14日，桃園市龍潭區大北坑

知性之旅推薦

TIFA 台灣國際藝術節：3月2日~5月2日，台北市國家戲劇院、國家音樂廳、國家兩廳院、淡水雲門劇場

台灣國際光影藝術節：2月26日~3月28日，台中市國立臺灣美術館

新竹《燈藝風華》展覽：2月26日~3月21日，新竹市美術館

此外，Uber 樂聚優步車內的大容量空間，一次滿足多人乘車需求，還能多點上下車，沿途接送好友不必分車。就算玩到深夜也不用怕，Uber App 的「安全工具組」讓人充分安心，提供「乘車驗證碼」、「全程 GPS 定位」、「行程分享」、「110緊急援助」等領先業界的安全性功能，以科技讓乘車安全加乘，為一整天的行程畫下美好的句點。