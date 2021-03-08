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豪辦「聯聚中雍」揭露2戶3.2億 買家為漢唐創辦人遺孀

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「聯聚中雍大廈」不但銷售率逼近九成，同時穩坐「台中豪辦王」。記者宋健生／攝影
「聯聚中雍大廈」不但銷售率逼近九成，同時穩坐「台中豪辦王」。記者宋健生／攝影

台商大量回流投資置產，帶動台中七期商辦市場發燒，被視為市場指標的台中豪辦「聯聚中雍大廈」，最新實價登錄揭露34樓成交2戶，交易總價3.2億元，每坪單價達69萬元，不但銷售率逼近九成，同時穩坐「台中豪辦王」。

據了解，這2戶的買家為中慶投資，而該公司負責人就是無塵室設備大廠漢唐集成（2404）創辦人王燕群的遺孀李惠文。

位於台中新光三越與台中大遠百中間的「聯聚中雍大廈」，總銷120億元，據實價登錄顯示，實際成交價從4樓的53萬元起，到39樓頂樓戶的69.8萬元，創台中商辦市場成交新高價。

購買的知名廠商，三分之一以上為上市櫃及隱形冠軍企業，包括全球窗簾龍頭億豐工業、帽子大王全成製帽、全球精品鞋一哥九興控股、黏扣帶大王百和興業、富士松集團、大慶證券等。

其中，億豐累計取得22、23、24及26樓共四個樓層，將作為集團營運總部，每個樓層使用面積約450坪，初估投入金額近12億元，也是使用樓層數最多的單一企業。

台中除了是台商大本營，國內外企業也持續加碼投資設廠、設立公司。據統計，台中新設立公司家數，2020年增加3，636家，成長率居全台之冠，商用市場發展受到高度矚目。

以台中新市政中心所在的七期為例，商辦產品去年整體成交量達147件、年增一倍，且近幾年來，成交單價平均以4.5%至6.8%穩定增漲。

七期商辦產品不僅成交量大增，租金行情同樣也明顯增漲。以市政北一路、七期最長壽的商辦大樓「達摩」為例，屋齡已達24年，兩年來出租登錄交易筆數有10多件，最高租金單價1,686元。

實價登錄顯示，去年七期商辦產品無論成交量或是單價最高，都出現在市政北七路上；其中，成交量最多是「親家市政廣場」，全年交易量高達93筆。

而豪辦王則是「聯聚中雍大廈」，成交均價每坪直逼70萬元，與排名第二位的「NTC國家商貿中心」，單坪價差逾27萬元。

聯聚另一指標豪宅案「聯聚瑞和大廈」，將於第3季落成，與「聯聚中雍大廈」並列為台中最高豪宅與豪辦，市場評估今年有望再創新高價紀錄，後市可期。

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