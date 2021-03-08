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光寶科併購案爆內線交易 公司回應了

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

調查局桃園市調查處接獲證交所分析報告，指上市公司光寶科技（2301）去年中進行一起併購案時，疑有內部人利用事先得知重大訊息機會，透過人頭買賣股票，涉及內線交易弊端；桃園處今天動員大批調查官北上搜索，約談光寶陳姓高階經理人等9人到案釐清，全案朝違反證交法偵辦，晚間移送檢方複訊。

對此光寶科下午公告指出，本調查事件僅為釐清前董事長宋恭源先生私人財務相關事宜，搜索範圍僅及於宋恭源先生個人辦公室，不及於本公司任何其他場所／處所／辦公室，與公司營運無涉。

光寶科指出，本公司基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重訊說明，公司於調查過程中依法配合，並提供相關資訊及必要之協助。此調查事件僅涉及本公司前董事長宋恭源先生私人活動，對於本公司之財務及業務並無影響。

光寶科 宋恭源 調查局

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