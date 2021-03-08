研華接單狀況增溫 2月營收年增12%
工業電腦大廠研華（2395）今（5）日公布2021年2月份合併營收報告為36.19億元，較去年同期營收32.31億元，增加3.88億元，增加12.01%。至二月份累計合併營收為81.30億元，較去年同期之71.95億元，增加12.99%。
二月單月營收，以區域別營收表現，中國、日本與韓國市場表現最為突出；年對年分別有96%、 42%、32%成長；以事業群而言，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group， IIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group， CIoT）表現最為突出，分別有52% 與31%的正成長。嵌入式運算核心事業群（Embedded Computing Group， EIoT） 與（Applied Computing Group， ACG）營收則呈現年對年下滑，分別衰退4%與12%。
二月接單狀況持續增溫，接單與出貨比值（B／B Ratio）達1.68，唯市場上有部分零件呈現供給不足及供貨時間拉長狀況，預估此現象將影響第2、3季最深，第二季營收預估有會出現5%~6%的遞延效果。
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