全宇2月營收1.33億元 年增51.12%
微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）今（8）日公告2021年2月合併營收1億3,343萬元，年增率51.12%。
全宇表示2019年國際油棕價格震盪讓許多種植園受創，雖然多數種植園已逐漸恢復財務穩定，但受2020年反聖嬰現象及疫情導致缺工的影響，油棕產果量下滑。儘管目前國際油棕價格處於高點，但種植園對於用肥策略仍屬保守穩健。
全宇長期深耕大馬生化複合肥料市場，在油棕價格高、產量不佳的此時更積極推廣農民教育。除了持續進行長期田間實驗、進行技術輔導之外，更加強宣導正確用肥及病害防治的重要性，推廣生物疫苗及微生物產品，在協助農民改善種植環境的同時優化公司產品結構，穩定營運成長。
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