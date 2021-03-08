AI化妝品設備市占第一 緯士登科技新廠落成友善員工

全自動AI化妝品設備全球銷售第一的新創公司台南「緯士登科技」今天下午新廠開幕，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等地方人士與台灣各大化妝品公司負責人到場祝賀。緯士登董事長鄭倉奇表示，將持續研發AI全自動化產品方案提升服務，期待能為台灣爭光。

緯士登科技新廠位於台南永康工業區，主要生產全自動化的智能彩妝生產設備，預估總產能可再提升60%。新廠除研發中心、生產設備辦公室，還有室內大型休憩空間，包括複合式咖啡廳及集結籃球、羽球、桌球多功能的綜合球場，讓員工在工作中間或下班後能隨時充份休息及運動。

黃偉哲表示，很多人一定沒想到在台南也有化妝品界的隱形世界冠軍，緯士登經過10年研發有成，產品行銷世界各地，在國際打響台灣自動化生產機具聲譽，新廠房不但完全自動化、一個人可以管理十多部機具，工作環境也非常舒適，他非常佩服經營者的投入與遠見。