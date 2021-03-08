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AI化妝品設備市占第一 緯士登科技新廠落成友善員工
全自動AI化妝品設備全球銷售第一的新創公司台南「緯士登科技」今天下午新廠開幕，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等地方人士與台灣各大化妝品公司負責人到場祝賀。緯士登董事長鄭倉奇表示，將持續研發AI全自動化產品方案提升服務，期待能為台灣爭光。
緯士登科技新廠位於台南永康工業區，主要生產全自動化的智能彩妝生產設備，預估總產能可再提升60%。新廠除研發中心、生產設備辦公室，還有室內大型休憩空間，包括複合式咖啡廳及集結籃球、羽球、桌球多功能的綜合球場，讓員工在工作中間或下班後能隨時充份休息及運動。
黃偉哲表示，很多人一定沒想到在台南也有化妝品界的隱形世界冠軍，緯士登經過10年研發有成，產品行銷世界各地，在國際打響台灣自動化生產機具聲譽，新廠房不但完全自動化、一個人可以管理十多部機具，工作環境也非常舒適，他非常佩服經營者的投入與遠見。
緯士登擅長機械設計，研發設計出「全自動壓粉」，有效幫助工廠減少80%以上壓粉人力，產品良率也從手工的70%大幅拉高可達99%以上，讓彩妝的粉類生產不再是汙染工廠，10年來參加世界各國無數場展覽，也將其設備銷售至美洲、歐洲、日本和泰國等全球20多個國家，更於2019年於義大利設置子公司，深耕歐洲及國際市場，也是全台第一間大量使用太陽能發電的化妝品自動化設備公司，「全球自動壓粉機」銷售量、產量與用戶數量也居世界第一，預期今年能3億元以上外銷產值。
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