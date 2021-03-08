走過疫情衝擊？彰化2月通報無薪假比前兩年同期少

國內去年受新冠肺炎疫情影響，有企業放無薪假（減班休息）度過難關，縣府去年9月統計減班休息放人數還有3241人，今年2月減班休息通報人數大減為77人，也比年兩年同期少，企業陸續恢復正常運作，但業界評估有些小工廠歷經這一波衝擊確實撐不下去關門大吉，彰化縣府今年規劃5場大型就業博覽會，協助求職與轉職勞工順利就業。

製鞋大廠寶成福興廠從去年6月起實施第一波無薪假，通報2439名員工減班休息，直到10月恢復正常，國內疫情趨緩，今年二月減班休息通報人數77人、109年同期105人、108年同期85人，業界認為，無薪假人數減少，除了企業恢復正常，也可能有些勞工在這段期間選擇離職。

彰化縣府今天舉行就業博覽會記者會，彰化縣長王惠美說，因應年後轉職潮，陸續於3月13日在南郭國小、5月15日在員林國小、7月10日在和美實驗學校、9月4日在員林國小及11月6日在南郭國小舉辦，總共有11家上市櫃公司，每場次均提供1000多個就業機會，