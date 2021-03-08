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走過疫情衝擊？彰化2月通報無薪假比前兩年同期少

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今年規劃5場大型就業博覽會，協助求職與轉職勞工順利就業。記者林敬家／攝影
彰化縣府今年規劃5場大型就業博覽會，協助求職與轉職勞工順利就業。記者林敬家／攝影

國內去年受新冠肺炎疫情影響，有企業放無薪假（減班休息）度過難關，縣府去年9月統計減班休息放人數還有3241人，今年2月減班休息通報人數大減為77人，也比年兩年同期少，企業陸續恢復正常運作，但業界評估有些小工廠歷經這一波衝擊確實撐不下去關門大吉，彰化縣府今年規劃5場大型就業博覽會，協助求職與轉職勞工順利就業。

製鞋大廠寶成福興廠從去年6月起實施第一波無薪假，通報2439名員工減班休息，直到10月恢復正常，國內疫情趨緩，今年二月減班休息通報人數77人、109年同期105人、108年同期85人，業界認為，無薪假人數減少，除了企業恢復正常，也可能有些勞工在這段期間選擇離職。

彰化縣府今天舉行就業博覽會記者會，彰化縣長王惠美說，因應年後轉職潮，陸續於3月13日在南郭國小、5月15日在員林國小、7月10日在和美實驗學校、9月4日在員林國小及11月6日在南郭國小舉辦，總共有11家上市櫃公司，每場次均提供1000多個就業機會，

勞工處表示，每年就業博覽會的初步媒合綠都有5成，今年度第一場就業博覽會將於3月13日(六)上午9時在南郭國小舉行，共有60家廠商參與徵才，包含11家上市上櫃公司及照顧服務產業近200個職缺，產業類別包含科技業、服務業、製造業及保全業等廠商，廠商有健椿、全家、耀億、正新、中鋼保全、矽品、台灣百和、和勤、慶豐富、宜新、今國等，職缺包含工程師、儲備幹部、品管、技術員、行政等多元化職缺。

彰化縣縣長王惠美今天出席就業博覽會宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣縣長王惠美今天出席就業博覽會宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣副縣長林田富今天出席宣傳就業博覽會。記者林敬家／攝影
彰化縣副縣長林田富今天出席宣傳就業博覽會。記者林敬家／攝影

無薪假

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