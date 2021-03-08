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中菲行2月營收20.17億元 年增71.3%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
中菲行總裁暨總經理邱鈞榮。記者黃淑惠攝影／報系資料照
中菲行總裁暨總經理邱鈞榮。記者黃淑惠攝影／報系資料照

中菲行（5609）2月自結集團營收20.17億元，年增率71.3%。累計1月至2月營業額為45.71億元，較去年同期成長83.4%。

中菲行2月空運營收為10.4億元，占集團營收51%，年增率為73.4%，海運營收為8.8億元，占集團營收44%，年增率76%；新事業體合同物流營收占比也在拉升當中，占比為4.5%，年增率22.4%。

法人分析，只要全球邊境控管沒有解除，航空貨運價格不會走低，國際航空運輸協會(IATA)數據顯示，今年1月全球航空貨運需求年增率1.1%，回到疫情爆發前的水平，顯示全球航空貨運需求持續強勁，然而在運能提供不足下，航空貨運價格易漲難跌。

中菲行因應市場變動，今年也推出全新的組織調整策略，推動組織變革2.0，這是自108年10月透過破壞式創新（Disruptive Innovation)進行組織變革，設立了經營委員會（Executive Management Board ），這個效益在去年疫情期間完全顯現，考量到市場新變化，中菲行3月開始持續推動組織變革2.0，全面搶攻市場商機。

營收 中菲行

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