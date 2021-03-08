海事工程大老陳宗邦憂心 離岸風電國產化比率恐折減

國內最大海事營造公司、宏華營造總經理陳宗邦表示，台灣的離岸風電面臨很大挑戰，今年至少有五個風場要施工，無論是港口能量、人力供給、配套支援，能否滿足如此大量且集中的需求，令人憂心。

如果政府還是堅持2025年再生能源發電占比20%的政策目標，是否因此讓外國開發商有了理由：台灣既然供應不及，乾脆從國外輸入，進而讓原先設定的國產化比率被迫折減，值得政府相關單位注意。

陳宗邦分析，國產化的供應不足，又要在設定的時間點完成政策目標，那你也只有讓步、犧牲國產化，這是必然會發生的。

台灣去年已有三個風場在施作：台電一期、苗栗的Formosa2，德商wpd的雲林風場，這三個風場本來去年都要完成相當的施工比率，受到新冠疫情影響，苗栗Formosa2、wpd在雲林的風場都幾近於沒有做，兩者的完成比率都是個位數的百分比。

台電的離岸風電第一期計畫，水下基礎已經完成，去年也裝了兩座風機，其中一個已在併聯發電，台電一期預計安裝21座風機，代表今年還有19座風機需要安裝、測試及併聯發電。

今年還會有兩個風場加入興建，歐系的大彰化風場，還有CIP的彰芳西島，把去年三個沒做完的跟今年兩個新投入的加總，今年至少五個風場要施作，若加上其他風場的初期工作，像是初期鑽探、初期準備等等，「我估計不管港口的資源或本地國產化的一些資源，要能夠滿足這麼多同時施作的風機，我是蠻憂心的」。

陳宗邦提醒，任何制度或政策要能夠靈活地跟隨實際狀況做適度的調整。

再生能源發電占比的政策目標跟國產化的進程，這兩個時間是否相稱也值得探討，否則將枉費台灣在亞洲跑第一棒。你是用非常龐大的實驗成本在跑第一棒，如果跑完了還是遠遠落後人家，那就真的是冤大頭了。

國產化為何重要？不管法律、國情或文化，歐洲不等於台灣，氣象、風浪狀況，台灣海峽不等於北海，還是有蠻大的差異性。如果連一項工程最基礎的研究、規畫跟設計，台灣都沒有參與，某些事情一定會有失誤。

台灣發展綠電若未建立規畫設計能力，人才培訓跟不上，或是無法擁有關鍵的設備跟製造能力，未來的優勢就不存在，就不用講說身為全亞洲第一個建立離岸風電的國家，「我們根本就沒有能力把我們重要的技術輸出、賺取外匯」。

這一連串的東西，真的就是產業發展的節奏。

宏華營造總經理陳宗邦。記者陳怡慈/攝影

「我比較強調，錢花了，我們擁有什麼、學到什麼。」台灣現在有市場，但是市場全部送給外商了，台灣老百姓、台灣政府最後只是淪為付錢的頭家。

整個離岸風電產業的發展，技術、資金、人才，缺一個都不行。

他認為，國內一些專業的工程顧問公司，在規畫設計初期，應該要有相當比率的主導權。政府如果能夠制定遊戲規則，主承包商由台灣的廠商擔任，再由台灣的廠商去找國外比較高階、專業的技術團隊，把部分、甚至是關鍵的工作分包給國外的廠商，「變成台灣是老闆，你是我的下包商，我當然對你一些技術的東西我就比較能夠有機會去掌控、或者去學習」。

就像當年台灣做高速公路一樣，一定要結合國內像台灣世曦、乙鈦、中興、tylin等等的大型顧問公司，由他們來主導，技術不足的再尋求國外的一些技術進來，大家一起做事，技術的養成就會比較快。

反過來，如果都是老外在規劃、在設計，他們就已經很懂了，需要台灣支援的就變得很少，台灣人參與得越少，可以學習到的東西就越少，也可能有一些很重要的專業技術他不願意讓你知道、不想讓你學習。

台灣如果沒有主體性的概念，當然就很難有主導權。「只有當老闆，才能要求你這東西要賣我，要跟我說一些關鍵的技術或者怎麼樣子」，能夠取得關鍵的東西才有機會成長，否則永遠都是在幫人家打工。

「我常講一個冷笑話，現在全世界只要懂得如何興建離岸風電的人，如果說是人大概沒有不到台灣的，唯一沒有來就是外星人」。

在全球都不是那麼景氣的情況下，離岸風電應該台灣是全球裡面最大的熱點。「我們有非常合理的躉購價格，全世界大的開發商沒有一個不積極地想要到台灣來爭取商機，國外的專業顧問公司也非常有興趣到台灣來找工作」，所以根本不必擔心由台灣主導會做不起來。

台灣的離岸風電商機龐大，外商磨刀霍霍。(本報系資料庫)

「如果我們自己都沒有作為，你永遠就是在找傭兵」。所以他才強調，政府在簽署開發權給開發商的時候，條約裡面一定要有比較具體的規範，讓外商簽了這個合約，不得不依照合約去落實。不能讓學習的曲線太長，要用比較快的速度來縮短不懂的曲線。

陳宗邦說，發展離岸風電，台灣要先建立自己的能力。政府跟外國開發商簽合約時，要能夠簽出保障國產化的好合約，例如，合約裡面要強化技術移轉的條件，規定一定要做到什麼樣的技轉，法律面要敘述得非常完整、非常清楚，讓外國開發商因為強有力的約束而不得不執行，甚至要有獎勵跟處罰的條款。

「為什麼我們的興達海基一開始會做不好，可能有些關鍵技術，有經驗的外商還是不願意技轉給你，讓你去摸索」。所以政府跟外商、開發商簽訂合約時，應該在條約裡面必須要很清楚地記載，某些事情要在多少時間裡面完成技轉，要有項目、要有時間表、要有比率，既然是一個合約，政府就比較有著力點去要求。

「我們從事海上施工的，動輒幾十億一艘船，一般民企如果沒有能夠得到金融界在資金上面的協助，要靠民間自己的力量去建立設備相當困難」。他在很多場合都呼籲政府，應該類似當年十大建設，對於設備提供租稅優惠，或者說，要求銀行，尤其公股銀行，應該要有一定比率的貸款提供各行各業去發展綠電，而且是比較長效型的，長期低利的，讓本土企業有錢能夠建立設備。

政府如果要輔導施工技能的提升，尤其在海事工程，政府一定要強力介入，或者政府一定要強力鼓勵金融界，甚至要求提供低利長效型的貸款，讓本土廠商先擁有設備才有機會發展技術。連買車都買不起，說開車技術會很精進，那騙人的。

「我覺得比較奇怪，政府一直在鼓勵銀行把借錢給外國的開發商，開發商不是應該從國外帶資金來幫我們做嗎，我沒有聽到或看到政府鼓勵銀行把錢借給我們這些本土產業，讓我們產業因為擁有資金快速地擁有設備，然後學校訓練人，把產業團隊建立起來」。

陳宗邦說，對於一些政府的機關擁有的風場，怎麼政府可以這麼輕率地賣給外商呢，這個都是很錯亂的。政府擁有掌控權的，中鋼的中能風場怎麼可以那麼大比率賣給CIP呢，「只有我們自己擁有風場，才比較有機會發包給台灣的公司、培訓自己國內的團隊」。

外國開發商拿了錢來投資你，當然趕快做好、趕快發電、趕快收錢，他不會考慮太多要技術移轉給你的事情，除非政府在條約上面能夠非常完善的簽署，否則人家是來賺錢的。

陳宗邦感慨，「有時候我對於這個現象我覺得不可思議，作為政府，連政府投資的公司都沒有辦法約束。民間呢，如果我有風場，當然賣光光」。