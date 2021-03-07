雙美聯手六大醫學會 推廣膠原蛋白面部注射教學標準化

雙美生技（4728）今(7)日以台灣膠原蛋白生醫企業的身份，結合台灣整形外科醫學會、中國整形美容協會海峽兩岸分會、中華海峽兩岸整形美容協會、世界顏面整形外科醫學會、中華民國美容醫學醫學會、中國整形美容協會醫美線技術分會六大醫學學會，且聯合九位醫師專家支持，舉辦台灣首場「2021双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用CO2打法認證醫師培訓會」。

現場匯集學會榮譽會長、理事長以及台灣上百位知名醫學美容醫師重磅出席，不僅凸顯雙美Sunmax品牌力於兩岸醫美市場舉足輕重的地位，亦足見雙美膠原蛋白相關產品享譽國內外市場且深獲醫界與消費者一致信賴與口碑。

雙美總經理林賴美枝表示，此次培訓會在兩岸醫學會及台灣醫師專家們齊力支持下，成功完成雙美注射培訓醫師的認證培訓，在資深醫學美容醫師及經驗豐富的雙美認證注射培訓講師於現場進行實作演練指導下，有助於掌握到更規範及科學的注射教學技巧，有助在今後能將雙美膠原蛋白的臨床應用更系統地與更多臨床醫師合作，此次培訓講座也首度開放線上直播教學，透過線上直播方式同步讓百位醫師們了解膠原蛋白面部注射標準化，打破既有無法實地教學培訓之框架。

受惠於醫美眶周年輕化趨勢，求美者對於基礎保養、微整形等接受度日益漸增，但看似簡單臉部注射、填充等方式的原理，操作者卻必須充分了解人體的解剖構造及生理機能，並掌握醫材的性質，注射深度、劑量多寡、注射時病人動靜態表情等，凸顯醫材正貨把關以及原廠進行專業醫師培訓認證的重要性。

雙美生技至今不僅重視自身產品品質，包括植入劑、保養品等皆需取得TFDA、NMPA等國際認證，亦重視醫師注射膠原蛋白植入劑產品的注射與審美技術，致力貫徹醫師培養「醫、教、研」三個領域專業綜合型的宗旨，為求美者以及公司品牌力做第一線安全把關，與更多優質醫師開拓全球醫美市場商機。

雙美落實生技產業植根台灣市場的布局，除了強化Sunmax品牌力，目前旗下膠原蛋白植入劑產品已進軍台灣包括中國醫藥學院、高雄義大醫院、三總等超過250家的醫美診所機構，可見雙美所有經營團隊與員工們積極落實提升源自台灣醫療級膠原蛋白品牌力的決心。此外，雙美所研發的第四代膠原蛋白植入劑新品，目前正進行雙盲臨床試驗，可望於今年第三季完成臨床試驗。