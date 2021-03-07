外送一單縮水35% 平台新制引反彈

「同樣的距離瞬間少賺3分之1，這要外送員如何活下去？」本報近日接獲民眾爆料指稱，桃園、新竹地區的Uber eats從3月起調整計費制度，讓外送員的一單薪水瞬間少35%，且向客服反應毫無結果。近日外送平台Foodpanda中彰投地區也調整了外送員計費機制，引發外送員抗議，平台回應表示，調降是為了建立可長久外送的經營環境。

收入瞬減3分之1

本報接獲民眾爆料稱，Ubereats從3月1日起對外送司機改採新計費方案，過去送一單平均可以賺50元，但現在因為新制的關係縮水到30至40元，許多外送員紛紛在平台抱怨自己跑相同距離，收入瞬間短少約30至35%，且向Ubereats客服反應也沒有結果，許多外送員大嘆考慮轉職。

抗議民眾表示，一般外送員1小時大多送2至4單，過去平均每小時雖然可賺200元，但如果扣除燃油成本的話，賺的錢與基本工資差不多、甚至更少，現在新制將費率再調降根本不敷成本，如果像最近碰到下雨天，要兼顧安全與送單的話，真的就是「送一單虧一單」。

該名民眾補充，目前只有看到桃園、新竹地區的Ubereats外送員因為新制關係，被平台調整送單費率。無獨有偶，近日外送平台Foodpanda也出現類似爭議。

Foodpanda平台從3月份開始，針對中彰投地區外送員，將原本外送每單均一價57元調降到47元，部分熱門區域甚至只剩下44元。另外，累單獎勵也從半個月改成每日結算，令全職外送員不滿，因為採用新制讓平均月收打75折，有超過500名台中外送員正醞釀罷工。

平台望打造永續模式

不過，Foodpanda公司回應時強調，在維持整體報酬總額不變的情形下，里程新制可改善遠距外送報酬，避免夥伴騎快車風險；而累單獎勵改成日結，能減少超時工作情況，提供更健康的勞動環境。

目前台灣Uber eats並未對此發表說明，但在國外Uber eats也有發生費率遭到調降的現象，Uber eats發言人回應指，公司改變薪金機制，以更好地反映每次外送所需的時間、勞力和距離。改革亦包括在外送員接單前，向他們說明該程保證可得的基本酬勞，讓他們自行決定是否接納。

【更多精采內容，詳見 】