暨南大學「重回18歲的總裁」百人野餐會在櫻花樹下登場

國立暨南國際大學是中部賞櫻的秘境，隨著山櫻花的落幕，富士櫻的花季悄然登場，該校EMBA境外總裁班校友會，今(6)日特別回到學校舉辦「重回18歲的總裁」，讓事業有成的國際品牌總監、董事長或是創辦人，重新再回到學校，參加校園野餐活動。

在活動中，暨大附中校長張正彥特別出席，感謝EMBA境外總裁班校友會熱心贊助177位弱勢學生一整學年的營養午餐費用。埔里基督教醫院董事長黃敏生也出席，感謝暨大總裁班對偏鄉醫療的熱情捐助。

暨大境外總裁班的企業家一向熱心公益活動，樂於回饋社會。過去曾幫助過許多弱勢團體與偏鄉服務的校友們，此次特別在暨大富士櫻花樹下，舉辦「重回18歲的總裁」百人野餐活動，並當場宣布許多贊助弱勢族群的方案。

境外總裁班校友會理事長楊尹維深信，結合企業資源回饋社會只是基本，以學校深厚的學術根底，配合地方產業發展，鼓勵學生在地深耕才能迎向國際。

也唯有透過如此操作，才能讓產、官、學、社福等領域進行整合與對話，讓企業社會責任CSR與大學社會責任USR均能落實發揮。楊尹維說，未來境外總裁班校友會也將持續發展新的社會回饋計畫與項目，以求能永續執行。

此外，暨大過去執行USR的成果有目共睹，目前教育部大學社會責任推動中心總辦公室，也從成功大學轉移到暨大。

新任校長武東星也將本著在地關懷與環境永續的精神，除了每年與境外總裁班在校內持續辦理櫻花林活動與永續植樹，境外總裁班校友也將邀請暨大附中長期受該會資助的孩童們，與母校一同養護種下的希望。