礦石原料吃緊拖累 大陸銅精礦現貨加工費創逾10年最低

根據行業定價和信息提供商亞洲金屬網的數據顯示，最大銅消費國大陸的銅精礦現貨加工費5日跌至逾10年來最低，這也顯示出對冶煉廠來說，原料市場非常吃緊。

路透報導，目前大陸的銅精礦現貨加工費為每噸38.5美元（約新台幣1085元），是亞洲金屬網自2010年10月以來最低的每日評估價格，由於受到先前惡劣天氣擾亂了主要生產國智利的銅精礦運輸，且大陸冶煉廠停止購買澳洲的供應影響。

加工費用是冶煉廠的關鍵收入來源，當精礦供應收緊時，加工費會下降，冶煉廠必須接受更低的價格才能確保得到原料供應。

在今年的大部分時間裡，大陸銅精礦現貨加工費一直徘徊在8年低位附近，但今年迄今再次下跌24%，遠低於每噸59.5美元（約新台幣1676元）的今年指標水準，擠壓了冶煉廠的利潤率。