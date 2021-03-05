賞櫻狂潮！星饗道國際自助餐櫻花限定料理上桌

春光瀲灩的三月迎接台灣賞櫻狂潮，星饗道國際自助餐廳即日起推出一期一會的櫻花限定料理，要讓老饕用舌尖品味櫻花的氣息；另因應38婦女節及迎接周年慶，同步推出平日午、晚餐第三位0元優惠。

星饗道國際自助餐主廚陳慶安、西餐主廚蕭凱澤及烘焙主廚李志豪，這次聯手規劃了超夯必吃的櫻花菜單，標榜滿滿浪漫少女情懷，口口都是櫻花香氣。

從造型漂亮的「櫻花壽司」、如同珠寶般的「櫻花海老凍」、有著鮭魚卵的散壽司「春櫻mini丼」、到充滿鮮香氣味的「櫻蝦紫蘇麵」，搭配日式漬物，相當爽口。

西餐也將華麗的西式菜餚，變成一道道西式小缽料理，像「鹽漬櫻花奶油烤鮭魚」，將鹽漬櫻花煨煮成了櫻花奶油醬，搭配鮮烤鮭魚十分對味。「和風時蔬櫻花蝦義大利麵」和風醬汁搭配著義大利麵別有風味。

現煮區明星料理，則推薦「櫻花牛奶鍋」及「櫻花蛋酥豚骨拉麵」，牛奶鍋內有豐富的海鮮搭配櫻花牛奶湯汁，鮮美的海鮮與濃濃的奶香，令人回味。

甜點部分於道咖啡推出櫻花戀人，以紅酒櫻花巧克力慕斯搭配櫻桃餡，櫻花風味蛋糕加上華麗的金箔，非常適合戀愛告白及獻給美麗的另一半。

還有粉嫩的櫻花生乳捲，櫻花乳酪麵包內有抹茶乳酪及蛋黃，以及必吃的櫻花紅豆麻糬麵包等。

除了特色櫻花料理外，現切生魚片、現切牛排再升等為紐約客牛排，新增麻辣燙，服務熱辣辣的饕客，各式海鮮、加州卷、炸物、烤物、甜點麵包，各式飲品、冰淇淋等通通有，還加碼了冰棒專區。