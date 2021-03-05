房市買氣續熱！海悅2月營收4.78億元 創單月歷史次高

不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今（5）日公告2月合併營收為4.78億元，較去年同期大增1.7倍，創下單月歷史次高；海悅表示，今年房市買氣延續去年以來自住、首購與首換族群強勁需求，預期首季營收表現可望淡季不淡。

海悅國際公布今年2月營收達4.78億元、年增1.7倍，創下單月歷史次高，僅次去年12月營收5.36億元；累計今年前兩月營收達8.08億元，年增率達133.93%。

海悅指出，2月營收衝高主因受惠自住買盤進場，尤其新竹、台南在科技大廠訂單強勁、積極擴產，在產業能見度高、並帶動就業人口進駐，推升區域房市購屋需求。

海悅觀察，由於今年前兩月房市買氣延續去年剛性需求的熱銷氛圍，甫推出的南港總銷120億元「擎天森林」建案，228三天檔期已銷售逾二成，不僅將帶旺首季營運出現淡季不淡，更讓公司上半年業績來源無虞。

展望今年，海悅分析，今年公司將持續擴大中南部的接案量，優先與理念契合的建商策略合作，且目前在手建案總銷金額逾千億元，代銷本業業績來源無虞。

海悅預計第2季進場銷售的代銷建案有台北市「敦南御所」、「宏璟帝璟苑」、「良茂詠悅」、「藏美寓ART」；新北市「宏普Garden Park」、「聯上澐朗」、「順天美術館」；台中市「鉅陞南青山」等建案。