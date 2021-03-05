快訊

明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市買氣續熱！海悅2月營收4.78億元 創單月歷史次高

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今（5）日公告2月合併營收為4.78億元，較去年同期大增1.7倍，創下單月歷史次高；海悅表示，今年房市買氣延續去年以來自住、首購與首換族群強勁需求，預期首季營收表現可望淡季不淡。

海悅國際公布今年2月營收達4.78億元、年增1.7倍，創下單月歷史次高，僅次去年12月營收5.36億元；累計今年前兩月營收達8.08億元，年增率達133.93%。

海悅指出，2月營收衝高主因受惠自住買盤進場，尤其新竹、台南在科技大廠訂單強勁、積極擴產，在產業能見度高、並帶動就業人口進駐，推升區域房市購屋需求。

海悅觀察，由於今年前兩月房市買氣延續去年剛性需求的熱銷氛圍，甫推出的南港總銷120億元「擎天森林」建案，228三天檔期已銷售逾二成，不僅將帶旺首季營運出現淡季不淡，更讓公司上半年業績來源無虞。

展望今年，海悅分析，今年公司將持續擴大中南部的接案量，優先與理念契合的建商策略合作，且目前在手建案總銷金額逾千億元，代銷本業業績來源無虞。

海悅預計第2季進場銷售的代銷建案有台北市「敦南御所」、「宏璟帝璟苑」、「良茂詠悅」、「藏美寓ART」；新北市「宏普Garden Park」、「聯上澐朗」、「順天美術館」；台中市「鉅陞南青山」等建案。

營收 建案 房市

延伸閱讀

2死3傷！高雄豪宅建案崩塌意外再添一命 重傷工人不治

專為成家打造 兆豐「海悅國際聯名卡」幸福上市

2月營收／瑞昱2月營收70.2億元 年增37.59%

高雄豪宅建案意外／鋼筋如骨牌倒塌 1死1危3傷

相關新聞

台灣外匯存底被俄羅斯超車 老五變老六

中央銀行今（5）日公布2月底外匯存底金額為5,433.26億美元，續創歷史新高紀錄，月增18.45億美元，不過我國外匯存...

房市買氣續熱！海悅2月營收4.78億元 創單月歷史次高

不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今（5）日公告2月合併營收為4.78億元，較去年同期大增1.7倍，創下單月歷史次高；海...

出遊前的教戰！Booking.com分享「6大旅程規劃小撇步」

全球線上訂房品牌Booking.com根據近期的調查，發現台灣有72%的旅客在搜尋與規劃日後的旅程時會更在意價格，而有5...

中油攜手高市小港高中 將成立中油科學班

中油今（5）日與高雄市小港高中簽署成立「中油科學班」 ；副總經理邱家守說，中油不僅提供優質的油品，更是時刻關心睦鄰區的鄉...

台灣人愛沖繩 沖繩觀光會議局攜手KKday推旅遊懶人包

近來全球各地疫苗陸續開打，疫情隨之趨緩，雖然暫時未能出國，但今年底有望鬆綁的海外旅遊值得令人期待。而日本各地向來為台灣民...

出了北市它最貴！聯聚中雍二戶交易總價3.2億元

根據實價登錄資訊顯示，台中市七期頂級商辦聯聚中雍大廈再現高價交易，於去年11月揭露實34樓兩戶成交，價格破億均來到1.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。