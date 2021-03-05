材料-KY擴產效益發威 去年大賺一股本

材料-KY（4763）擴產效益發威，今天公布去年財報，全年稅後純益5.05億元，比前年大幅成長53%，改寫歷史新高，換算每股純益10.07元，大賺一個股本。

材料-KY今天董事會也通過股利政策，每股擬派發現金股息5.5元、和股票股利1.5元，合計7元，遠優於前一年只有現金股利4.75元。股利配發率69.5%。

材料-KY受惠絲束需求維持強勁，以及塑料級醋片密集出貨，去年第4季合併營收6.65億元，創歷史新高，年增一成，也較去第3季增加7%。另外材料-KY去年第4季毛利率33.8%，比去年同期減少1.4個百分點，但較去年第3季增加1.8個百分點，已連續七季毛利率超過三成，

展望今年，材料-KY樂觀看待絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到「雙位數」成長。至於獲利方面，因為同時面臨新台幣匯率升值，原物料與運費上漲等成本壓力，獲利成長幅度尚待觀察。

材料-KY旗下兩大產品線包括絲束和醋片，其中絲束主要應用在香菸濾嘴，這部分占公司營收比重超過七成，由於香菸屬於剛性需求，受景氣及疫情影響相對較小；至於醋片主要應用在眼鏡鏡架，

這部分公司才剛切入幾年，成長空間仍大。材料-KY針對兩大產品都持續有擴產動作。

材料-KY財務長陳界瑞表示，就產能規劃方面，今年絲束廠規劃再新增一條產線，原預期今年上半年量產，但已超進度於元月份提前開始量產，公司的絲束年產能推進到16,000噸。另外公司還打算再擴建5,000噸產能的絲束廠，預計投資金額約3.5億元，由於舊廠空間已不敷使用，材料-KY目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動投資計畫。

材料-KY的醋片產線也持續擴充，預計今年底前將新增5,000噸的產能，醋片年產能將達3萬噸。另外材料-KY朝上游布局，醋酐新廠將建造6萬噸的產能，去年第4季動工，預計今年第2季完工，未來投產後，除自製上游原料，有利公司降低及穩定生產成本，也有機會少量外賣，為公司創造額外營收。