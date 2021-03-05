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台灣外匯存底被俄羅斯超車 老五變老六
中央銀行今（5）日公布2月底外匯存底金額為5,433.26億美元，續創歷史新高紀錄，月增18.45億美元，不過我國外匯存底全球排名被俄羅斯超車，由「老五」變「老六」。
根據央行蒐集到的各國資料，中國大陸1月外匯存底高達3.35兆美元，蟬聯全球第一；日本2月外匯存底餘額1.38兆美元，排名世界第二；瑞士1月外匯存底1.08兆美元奪下季軍。
因油價回漲，俄羅斯2月外匯存底增至5,857億美元排名第四；印度2月外匯存底5,839億美元擠入前五大；我國外匯存底則退居第六。
央行統計顯示，2月底外資持有國內股票及債券按市場計算，連同新台幣存款餘額共折計6,703億美元，約當外匯存底的123%，金額與比重雙雙締造歷史新高紀錄。
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