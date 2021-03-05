台灣外匯存底被俄羅斯超車 老五變老六

「我進入誠品後，哭過幾次，我都很有印象。我在別人面前哭不太出來，因為我不想讓別人認為我是在討拍。」誠品創辦人吳清友辭世五年，被外界喻為誠品公主的董事長吳旻潔接受本報專訪，感性談到她2017年接下重擔以來的心路歷程。吳旻潔說，其實自己私下哭過很多次，「這當中，包括想起我父親（吳清友），與夢見他的時候」。

2021-03-05 13:07