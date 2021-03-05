全美最大汽車扣件供應商世暘工廠 斥7億在高雄設新廠

投資台灣事務所今（5）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添6家中小企業擴大投資21億元，包括日光郡生物科技、九州鋁業、志昌邱鋼鐵、世暘工廠產業、蜂勝公司及順羽畜牧。其中，世暘工廠以外銷至北美市場為大宗，將斥資7億元在高雄市岡山區新建新廠。

世暘工廠產業是全美最大汽車扣件供應商，40年來致力於工業用與建築用扣件產品製造，主力產品為各式高品質鎖定防鬆螺帽及高強度螺栓。近年來因應特殊客製產品及車用扣件產品需求增加，且計劃加重布局專用特殊扣件製造量能，提升產品種類豐富性，將斥資7億元在岡山區新建新廠，預計將擴大招聘至少60名本國員工，其中包含產品研發人員。

日光郡生物科技為無毒PET板材、片材製造商，可運用於電子類、五金工業類、食品類與日常用品等包裝材料。日光郡生物科技計劃擴大投入逾1億元在台中大肚區興建廠房，導入智慧製造系統，同時成立貿易部門，積極開強化國際競爭力與能見度。

九州鋁業是專業鋁型材擠壓廠，主要產品有橫拉窗、推射窗、通風門與百葉窗等，被廣泛運用在大型建案，近年來更成功打入國際市場，但既有廠房已不敷使用，因此計劃擴大投入逾1億元在新竹縣新豐鄉興建廠房，導入智慧化生產元素，整合鋁擠型、表面處理到終端加工製程，形成完整的服務鏈經營模式。

志昌邱鋼鐵股份有限公司是專業剪裁廠，主要產品有熱軋、冷軋鋼板以及鍍鋅鐵管等，可運用於工程鷹架、太陽能產業、醫療設備、汽機車等眾多領域，為持續往太陽能產業、綠能產業紮根邁進，計劃斥資逾3.5億元在台南市安南區新建營運中心總部；另在西港廠、官田廠導入智慧機械，同時利用ERP系統整合各部工作流程，將為國內增加22個工作機會。

蜂勝公司是專業的禽類屠宰電廠，由國內食品大廠金豐盛公司及台灣卜蜂公司共同合資成立，近年來食品安全標準提升，政府極力推動電動屠宰場，為符合各項國際頂級規範，計劃擴大招募83名本國員工，斥資逾6億元在台南鹽水區廠房導入世界頂級MEYN自動化電宰設備、生產線智機化控制系統、資料整合平台與氣冷室等設施，使台灣消費者也可以吃到更安全、衛生與高品質的「冷氣雞」。

順羽畜牧專注於蛋雞育養與產蛋作業，產品銷售至國內農會、賣場、社區型雜貨商等通路，為持續強化產銷能力，計劃擴大投入逾1億元在桃園市大溪打造智能雞舍，引進日本最大蛋雞設備商HYTEM CO., LTD所設計之最新層疊式自動化籠養系統設備，將可為國內增加21個工作機會。

目前「中小企業加速投資行動方案」已召開78次聯審，通過518家中小企業投資約2,221億元，帶來20,926個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動826家企業投資約1兆1,970億元，預估創造10萬60個本國就業機會，後續尚有41家企業排隊待審。