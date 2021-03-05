投信投顧公會2021年力推三大方案 活絡台灣資本市場

投信投顧公會理事長張錫昨（4）日宣布2021年公會將三管齊下，推動「開放勞退自選投資、台灣個人儲蓄帳戶（TISA）、開放投信業發行REITs」三大重點工作，達到二大效果，包括建立高齡化環境民眾所需友善投資儲蓄機制，以及引進資產管理業者活水，活絡台灣資本市場，走向國際舞台。

投信投顧公會近幾年致力推動開放勞退自選平台，張錫表示，統計至去年10月，僅10%勞工有勞退自提，原因之一是多數國人比較偏好自主投資，從基富通好享退專案熱烈迴響可見端倪，顯示自負盈虧不是勞工考慮的最大問題。故開放勞退自選平台有其必要性，可增加勞退自提比率，進而增加提高收益率及所得替代率的機會。

張錫強調，投信投顧公會推動的勞退新制自選投資架構，是自由選擇，並非強制規定，不會牴觸現行做法。有自行提撥退休金的勞工，如果不喜歡傷腦筋，仍可將自己提撥的退休金交由政府經營管理，享有政府的2年期定存收益保證；如果喜歡自己選擇標的，想有機會提高收益，可以選擇進入自選平台，依自己的年齡、偏好與風險屬性選擇合適基金投資。

依公會規畫，未來開放勞工退休金自選投資，也希望業者比照好享退專案的實驗計畫，提供優惠管理費，並由產官學者共同組成委員會，挑選符合退休理財的基金產品，以提升勞工退休後所得替代率。

投信投顧公會因應與高齡化社會來臨，除推動勞退自選方案外，另一項是推動TISA。張錫建議可仿效日本、泰國等國家個人投資儲蓄免稅帳戶機制，建立台版TISA機制，不僅能協助國人脫貧養老，還可以活絡台灣資本市場；因此，期盼政府能進行所得稅法修正，新增「投資列舉扣除」，以2.4萬元為扣除限額，鼓勵國人養成中長期投資習慣。

張錫補充，TISA帳戶的投資免稅條件並非照單全收，須符合兩大前提，「投資標的必須為台股基金、ETF」以及「標的至少持有五年」，才可享稅負減免，設下門檻是希望國人能藉由台股基金分散投資風險，並有助活絡台灣資本市場。

公會今年第三項工作是配合政策，協助建立投信業者發行REITs相關配套，張錫說，一旦投信業加入REITs行列，將有三大效益，包括提供民眾新種固定收益工具、提高不動產市場效率以促進資金有效流通、促進經濟發展就業成長。