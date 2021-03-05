出了北市它最貴！聯聚中雍二戶交易總價3.2億元

根據實價登錄資訊顯示，台中市七期頂級商辦聯聚中雍大廈再現高價交易，於去年11月揭露實34樓兩戶成交，價格破億均來到1.6億元，總計達3.2億元，扣除車位後單價近69萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，聯聚中雍迄今揭露44筆，最高交易價位是去年8月成交的26樓兩戶，排除車位後單價是77.1萬元，為全台走出台北市以外身價最高的商辦產品，平均行情也要單價65萬元。

陳炳辰分析，目前國內多有商辦大樓均進行都更改建，不論AB辦都顯供不應求，如台北市信義計畫區、仁愛圓環等指標頂級商辦區更是一辦難求，租賃價位上更無打折商量空間，過了這村沒了那店的搶租潮，讓投資商辦成為顯學。

其中，中部產業近年積極升級，業務擴及全球，因應需求，過往在工業區內的廠辦合一，紛紛進階為講究門面與氣派頂級辦公室，加上中部地區金控、保險等業務不斷成長，台商回流，辦公室需求量急速升高，帶動台中頂級商辦價格一路上升。

目前行情最高的中雍大廈，位於新光三越、大遠百之間，樓高39層，192米高為目前台灣中部第一高樓。

陳炳辰分析，該商辦平均單價在六字頭，最高單價來到77.1萬元，最低也要53.1萬元，中雍穩坐台中A級商辦一哥，由於只租不售的中國信託金控台中營運中心也加入此戰區，七期在豪宅、豪辦聚集下，持續吸引落腳中部的國、內外企業進駐。

租金價格方面，陳炳辰表示，目前當地Ａ辦單坪月租金多可突破千元，投報率則在2.5%-3%，疫情使得企業持續在國內佈局，政府對於台商回台態度積極，提供設廠土地或稅繳優惠等措施，商辦市場後市看好。