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晶華老董潘思亮：預估明年夏天以前全球恢復國際旅遊

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
晶華酒店董事長潘思亮。記者葉信菉／攝影
晶華酒店董事長潘思亮。記者葉信菉／攝影

晶華（2707）董事長潘思亮今（5）日出席全新飯店品牌「晶英薈旅」揭幕記者會。展望今年觀光市場，他表示，國境還沒有開放前，郊區的國內旅遊都會持續的破紀錄，但大台北都會區過去仰賴國際觀光客，今年仍不看好。預估明年夏天以前全世界恢復國際旅遊，將有報復性消費潮。Regent麗晶品牌今、明年都會有新據點開出，國內的部分，Just Sleep也會有新旅店開幕。

潘思亮表示，世界各國國內的旅遊需求會在今年爆發，各國疫苗都已經逐漸施打，以美國為例，5月底前成人就可望全面接種，隨著疫情可望受控，就像台灣市場一樣，會出現一波報復性旅遊。

台灣因為疫情應對得宜已在去年爆發，今年會延續。台灣一直是「雙城記」，假設明年夏天全球旅遊恢復，則受傷慘重的都會型飯店會逐漸恢復正常，相對的國內的旅客也會開始出國，所以郊區的休閒飯店可能會恢復到2020年之前的情況，國內旅遊屆時將恢復原狀，但不能說是衰退，因為這一兩年是比較特別的。

潘思亮表示，這一兩年是國內旅遊業、飯店業提升競爭力的關鍵年。趁這一年有資源、有客人，要投入軟體、企劃與深度旅遊的經營。一但明年夏天海外旅遊開放，台灣國旅如果可以提升競爭力到國際水平，則不會流失太多。另一方面，觀光局全方位的提升台灣競爭力，要使台灣觀光產業從一個逆差的產業逐漸平衡，國人在海外消費8,000億元，外國人在台灣消費只有4,000億元，這需要國內所有旅遊業者一同努力。

迎向後疫情時代。潘思亮表示，目前有許多的新計畫，包括今年夏天越南的富國島麗晶會新開幕，明年峇里島及三亞的麗晶據點也會開出，台灣的部分，捷絲旅台南十鼓館預計暑假之前開出。台灣有愈來愈多業者，因為我們在疫情前後的表現超過很多國際品牌，很多業者希望改由晶華來經營。我們也很積極在日本尋求投資還有經營管理案。據悉，日本市場因疫情有許多飯店求售或擬改變經營模式，晶華內部也在積極評估。

疫情 觀光 潘思亮

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