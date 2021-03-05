瞄準網路賣家宅經濟 小七創「快收便」一次決兩痛點

社群微電商出貨更便利，觀察宅經濟持續熱絡，網路賣家產生大量出貨需求，也造成7-ELEVEN門市在此期間包裹大量湧入問題，為一次解決兩大痛點，統一超（2912）旗下7-ELEVEN自3月8日將推出「快收便」服務，以低門檻、免收費、數位化申請、專車到府收件4大特色，為創業者省時、省力、省錢的全新便利服務。

7-ELEVEN表示，自2018年起便針對中小企業推出專車到府收件服務，寄件滿250件即可透過客服申請。近年來網路創業風潮盛行，7-ELEVEN也陸續推出貼近大小賣家需求的創新服務，像是2019年推出金流、物流、資訊流三合一的「賣貨便」，上線至今已吸引超過逾45萬賣家使用、訂單數已突破750萬張，3月8日再推出數位化、低門檻的快收便服務，預估再掀另一波搶寄風潮，為7-ELEVEN交貨便注入新成長動能。

7-ELEVEN表示，上線初期使用7-ELEVEN快收便線上申請到府收件，單次申請滿50件就能免費到府收件。3月8日至4月30日止加碼推出優惠活動，期間申請累計滿300件就送100個寄件專用袋(市價300元)，滿600件送200個，以此類推。