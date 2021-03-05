晶華結盟東森 全球疫後首個飯店新品牌誕生

晶華（2707）今日公布旗下晶英系列 （SILKS）全新推出的延伸品牌「SILKS X 晶英薈旅」。新品牌飯店預計插旗新北市林口媒體科技園區、東森集團總部大樓的26到33樓，目前規劃有200間客房、中西餐廳以及1,100坪的宴會場地。此案為晶華接受東森集團委託經營管理的合作案，預計2025年開幕營運。新飯店平均房價將會挑戰新北最高。

東森（2614）集團於去年宣布取得新北市林口國際體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三C、D基地標案，集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，未來將共同打造林口為新北影視盛典，東森也將投入120億元，全面規劃以健康、美容、寵物、酒店、展演、電競等多功能創建林口健康美麗新地標，其中飯店軟硬體建設部分預計投入的資金為4億元。SilksX晶英薈旅將於2025年進駐東森林口總部大樓，目前規劃由東森集團旗下的新興事業「東森直銷電商ecKare」再出資15億元，成立東森國際酒店，並委由晶華的「SILKS X 晶英薈旅」進行管理。

東森集團總裁王令麟表示，去年全球旅遊業一片哀嚎，但晶華在第2季開始拿出30個企劃案，去年每股純益可望有5元的成績，全球僅有、值得敬佩。東森去年每股純益14.18元，不僅是20年來最好的成績，同時也是業界第一，兩個品牌的合作，可讓旅遊產業發光發亮。「SILKS X 晶英薈旅」將會是台灣酒店最高樓層，同時也是新北最高摘星地標和台灣第二個地標大樓。東森集團力拚2025年營收達2200億元，屆時百萬全球經銷商和會員的飯店住宿需求，將會是新飯店的主力客。

晶華董事長潘思亮表示，疫情改變了人們的生活，其中當然也包括商務差旅以及觀光客的旅遊模式。旅遊模式改變了，飯店也必須依照新的市場需求去提升硬體設施與軟體服務，在晶華的規劃藍圖當中，未來飯店的空間設計與運用會更加的靈活有彈性，辦理住房的櫃檯可能也是酒吧的吧檯，空中花園也可以是會議場地，客房內會備有個人化的運動科技設備，滿足旅人隨時隨地運動強身的需求，高標準的衛生安全措施和顧及環境永續發展的建築規劃也是設計重點。