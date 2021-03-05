戴德梁行董事總經理顏炳立今（5）日發表最新市場觀點指出，目前房價沒有下跌理由，若是自用，應該積極找房，但想在台北市買房的人要注意，必須「跨河、跨橋、過山洞」的蛋白區房子，若賣到蛋黃區價格，買了會面臨套牢的命運。

根據住展雜誌調查，台北房市去年強勁復甦，過去一年多達50個新建案完銷，平均銷售率也飆升到68%，在北台灣僅次於新竹。由於銷售火熱，許多建案調漲價格，挑戰區域新高。

顏炳立表示，去年雖有疫情摧殘，但台灣房市依然走出一個多頭溫和上漲格局，今年新春持續開紅盤，在缺工缺料、建材大漲情況下，蛋黃區、蛋白區銷售數字依舊漂亮，房價也蠢蠢欲動。

他說，房貸利率創下新低，房地產成為避險工具，房市脫離谷底是確定的，今年的房市，在資金充沛、利率低檔、民間投資增加等有利環境沒有改變下，房價沒有理由下跌，今年交易量會比去年增加，預估可達34~35萬棟，價格則是上不去，也下不來。

顏炳立表示，近來他被問到今年是否適合買房，他都會問對方是要自用還是投資，若是投資，仍不建議，若是自用，則要積極進場尋找合適產品。

一來，目前如此優厚的金融條件，㇐生中難得一見，年⾧一點的買家，應該都經歷過年輕時購屋需負擔高利率的時代。

二來，現有政策壓抑市場投機炒作，尤其是實價登錄2.0修通過，價格可以更透明公開，資訊也能更正確，可作為買賣雙方判斷的依據、保障消費者的權益，也會為未來㇐年帶來健康的市場。

他說，去年他深入去探訪預售市場，有些案子開價130萬㇐坪，成交後價格約90萬㇐坪，幾乎打了7到7.5折，預售案開價總是亂喊，讓消費者無法清楚了解市場價格，現在預售成交價必須公開了，亂喊價、亂炒作的空間沒了，對想買屋的族群有利。

顏炳立提醒，台北市在土地極度缺貨下，地上權賣到所有權價，現在都是都更或小面積危老地塊，若在北市買方，須注意蛋黃區與蛋白區區隔，只要必須跨河、跨橋、過山洞的，都屬於蛋白區，若蛋白區賣到蛋黃區價格，就會面臨套牢命運，除非自用。

他解釋，蛋白區的房價若想賣到蛋黃區的價格，會產生㇐個「替代」的觀念，若蛋白區買到的價格，與蛋黃區的中古屋價格相同，除非蛋黃區的中古屋價格往上，否則，未來就會面臨漲不上去的情況。