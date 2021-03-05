騰輝：3月滿單 已分批調漲價格

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）2月營收4.75億元，與去年2月同期比較成長18.12%，創下歷年同期新高。

騰輝-KY 2020年因為疫情關係營收整體下滑，不過公司進行產品組合調整策略生效，開發汽車終端市場有成，近期汽車板以及散熱金屬基板產品拉貨動能大幅提昇，公司也已經連續3個月營收回到4.5億元高檔。近期原材料全面性漲價，而銅箔基板主要原料例如銅箔、玻璃布、樹脂、相關化學品等漲幅高達30~100%不等，騰輝-KY已經陸續分批調整價格，預估將可在近期完成成本的調價。2月適逢農歷春節長假，雖銷售天數減少，但營收較1月僅小幅減少，然目前訂單能見度看到第2季，3月也已經滿單，因此為了滿足客戶訂單春節不停產不停工，並為電動車及高階新品開發應用預作準備。

騰輝-KY在汽車市場材料供應商享有盛名，在LED車燈的市場滲透率逐年提升，已是全球領導廠商，2021年看好電動車趨勢，散熱材料面積是燃油車數倍到數十倍的需求帶動之下，騰輝-KY有信心可進一步提高散熱材料產品營收貢獻，目前已在各項插電式混合電動車（Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV）以及純電動車（Electric Vehicle, EV）拿下多項終端應用，例如智能LED車燈、車載充電器（On Board Charger, OBC）、電源控制系統、動力方向盤等，國外知名品牌GMC Hummer EV、BMW i3/i8、Porsche Taycan、VolksWagen MQB平台電動車, 標緻、雪鐵龍以及中國福斯旗下帕薩特、邁騰、探岳、及中國歐寶、吉利等都是應用車款。作爲Tesla的上游材料供應商，看好未來電動車及車載智慧化趨勢，將成爲公司維持高營收動能最大引擎。

時序進入2021年，該公司表示，在電動車散熱應用提高以及漲價缺料雙引擎帶動下，產品結構優化腳步預計將加快，專注利基高毛利產品，營收獲利將超越預期。同步也將持續投入開發有關超高頻自動駕駛雷達、5G天線、全球定位衛星、5G相關高速應用、半導體載板及老化測試板、MINI LED等應用，準備迎戰新市場，加上後疫情時代的景氣復甦,長線營收及獲利動能可期。