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智擎與Nanobiotix終止PEP503/NBTXR3亞太地區授權合作
智擎（4162）與Nanobiotix公司合意終止PEP503/NBTXR3在亞太地區的授權合作契約。
智擎今（５）日發布重大訊息表示，智擎終止與法國Nanobiotix公司雙方於2012年8月簽定的PEP503（即NBTXR3）在亞太地區的獨家授權合作契約，智擎將回饋授權Nanobiotix公司有關NBTXR3在亞太地區的發展及商品化等獨家權利。Nanobiotix公司將依據階段里程碑的達成，分階段支付智擎公司共計1,250萬美元里程碑補償金，及未來依據NBTXR3在亞太地區的淨銷售額，支付不同百分比的權利金予智擎公司。
Nanobiotix公司於2020年11月20日通知智擎嚴重違反獨家授權合作契約的部份規定，智擎公司亦於同年12月1日回應Nanobiotix公司，智擎主張沒有任何違約情事且Nanobiotix公司有多項違約事實發生。經雙方多次討論後，同意終止獨家授權合作契約，以全面解決雙方對於NBTXR3在亞太地區進行發展及商品化所產生多項問題的歧見。
智擎表示，終止與Nanobiotix公司合作關係不會影響在新藥發展上的努力及投入，並且期待Nanobiotix公司能加快NBTXR3未來在全球商品化的速度。智擎將全力加速引進新產品的授權專案，強化產品線，希望在不遠的未來可以提供病人更多的治療選擇機會。
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