瑞司照明設計師群像計畫舉辦「無形無色」邱俞鳳創作展

2021瑞司照明設計師群像計畫，牛年開春首檔新展「無形無色」邱俞鳳藝術創作展，今(4)日在台灣燈光設計、製造品牌REXLiTE(瑞司)台中設計師聚會所「意識空間」展出，瑞司專業獨特的燈光設計，與白瓷土作品情境相輝映，首日即吸引大批觀展人潮。

藝術媒材有的採用重量感十足的鋼鐵、不鏽鋼，輕至紙材撕畫，彩墨揮灑壯麗山河或人物、生活，藉由各種創作覓共鳴知音。而藝術家邱俞鳳獨鍾白瓷土，與上釉色陶瓷等不同的是，白瓷土傳達無形無色的意象，如同她的作品「姿態」，難以一個時空來定調，每時每刻的千姿百態，時柔、時剛，饒富玩味。

邱俞鳳散發空靈氣息，卻以「手思」創作白瓷土作品，雙手捏出白瓷土省思回歸初心的藝術之美，其中受矚目的「卵石」主題，在長桌上一顆顆像河床石頭的卵石，其實是她以白瓷土花費長時間的創作。

「古老河床中歷經浪打水沖，碰撞摩擦，磨去稜角，沒入地底，沈默萬年後重見天日！」邱俞鳳說，白瓷土必須一氣呵成，放置太久白瓷土會乾涸，一日八小時的手作考驗體力，如果要暫停，必須以濕布保護，一件作品長達一個多月。

展場亮點的「姿態」，浪漫的弧度，展現優雅和動感澎湃的心。邱俞鳳想傳達「難以一個時空來定調，每時每刻的千姿百態，時柔、時剛，饒富玩味」，由於白瓷土須經上千度燒製，有時一不小心毀損就必須重來，一次次的手捏過程，獨一無二，無法重複。

邱俞鳳希望創作內容也能見到生活風景，而且相較其他色彩鮮艷的藝術，白瓷土單一顏色有更多的想像空間，自己的堅持與個性一直在探索，如果能夠回到自然，白瓷土材質最能呈現自己的內心。

邱俞鳳除了白瓷土創作，也創作手撕畫，用作品思考，讓觀者從藝術中有不同的人生感受，最單純的顏色，從原貌中與生命對話，獲得更多的領悟與答案。

REXLiTE創辦人王啟祥、謝婉毓，不只點亮台灣的燈光設計，也為藝術家點亮展出的平台。

REXLiTE副總經理陳彥璋表示，REXLiTE瑞司照明品牌兩位設計師創辦人，辛苦經營台灣品牌，整個團隊熱愛台灣這塊土地，除了自己愛設計，也非常支持與相惜和他們有相同理念的創作者。

陳彥璋說，品牌意識空間希望喚起對土地、文化的認同與珍惜，延續對品牌、設計、藝術創作權的支持，分享展演空間為台灣創作點燈，對品牌意識發揮影響力，為消費者帶來更多保障。