新潤、綺華建設出手 分別標下國產署新生南路三段土地
國產署今(4)日標售國軍老舊眷村改建國有不動產，結果兩筆標案吸引多家建商出手搶標，第一標由新潤建設以24.22億元拿下，第二標則是由綺華建設13.6億元取得；房產專家表示，由於台北市中心難得有大面積土地釋出，加上兩標土地都備註納入都市更新事業計畫案，且都更事業計畫已核定，若順利整合完成可享有都更容積獎勵，因此吸引開發商積極投標。
由於兩件標案都屬於同一都更範圍內，市場預期開發商應該兩件標案都會進場投標，但僅有頂禾開發與文心建設同時參與兩筆標案，但最終都由只投標一筆的開發商得標。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於第一標土地規模達485坪，雖然納入第二標一起開發更具規模，但畢竟都更還需要整合，如果只投第一標則進可攻退可守，有機會可參與都更，若評估整合與都更流程曠日廢時，也可直接申請危老改建，同樣可申請到高額的容積獎勵，推估可能是開發商僅出手一標的原因。
此次標售的兩筆標案，第一標的兩筆土地約485坪，基地正臨新生南路三段，對面就是台大綜合體育館，投標的建商包括有新潤建設、頂禾開發、昇陽建設與文心建設，最終由新潤建設以24.22億元拿下、溢價約18.6%，出標價格僅較第二高多出0.2%，顯見開發商對於市場價格看法相當一致，得標者也贏的相當驚險。
至於第二標的土地位置與第一標屬於同一街廓，包括綺華建設、頂禾開發、文心建設三家投標，最後由綺華建設以13.6億元得標。
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