「她經濟」實力強 富邦媒女王節業績開紅盤

網購女力連年攀升，富邦媒（8454）旗下通路momo購物「38女王節」暖身慶開紅盤，開跑至今業績年增約4成，表現亮眼。富邦媒同時公布「新時代女性消費報告」，根據站上30至40歲女性會員，2020年消費對比2015年，透析近年「她經濟」消費樣態，發現女力成為家電市場銷售新生力軍，「大型家電」榮登女性「花最多錢」品類；另外，愛美是女生的天性，「臉部保養」為「最多人買」品類。女性消費實力持續壯大，2020年平均客單價已達約2萬元，實為網購不容忽視的消費勢力。

富邦媒表示，「她經濟」影響範圍不斷擴張。momo購物網根據2020消費觀察，新時代女性不僅主宰美妝保養、精品鞋包等「美麗領域」，更手握住宅規劃大權，為購買冷暖氣、洗衣機、冰箱等「大型家電」決策者，此類花費金額排行由2015年的第五名，躍升至2020年冠軍，坐穩momo女性會員最下重本類別。女力除成為家電市場銷售新生力軍，也在以往以男性為主的「電玩遊戲」主場扎根，相較5年前，女性會員在電玩遊戲商品的花費成長高達50倍，遊戲世界不在專屬於男性。

另外， momo根據銷售數量分析，「休閒零食」榮登2020年女性會員最喜歡買的商品，其中又以餅乾最受歡迎，銷量占比超過整體休閒零食的一半，約高達6成，超人氣商品如年度銷量破百萬包的自然的顏紫菜蘇打餅乾，以及低熱量的美身豆渣餅乾等。此外，為滿足口腹之慾同時維持好身材，既有飽足感熱量又相較低的「果凍布丁」也深受現代女性喜愛，2020年銷售數量大幅成長，相較2015年年增達25倍。

社經水平提高，更多女性願意投資「顏值」。momo 2020年站上曾購買過「臉部保養」的女性會員數，相較5年前成長突破6成，除說明美麗商機在她經濟中佔有不可或缺的席位，其中更潛藏網購美妝保養市場熬出頭的趨勢。其中，「精華液」是購買人數最多的分類，每100個人中即有近50人曾購買，而化妝水則是購買人數成長最為顯著的類別，2020年相較2015年翻倍成長。