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美廉社4月起門市以成本價賣鳳梨 挺農民認購100噸

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

全民挺鳳梨！美廉社今（4）日表示，今年預計採購上百噸鳳梨，4月起將在美廉社開賣鳳梨，天天直送社區銷售，同時增加自有品牌商品心樸市集果乾的產能，並著手研發鳳梨加工類新產品，也提供總部員工以熱力支持價20元鳳梨汁買一送一，吧檯天天現打。三商家購企業旗下品牌也動起來，心樸市集會同主廚開發鳳梨餐點料理，3月菜單將鳳梨入菜;美廉社都會姊妹品牌美廉城超再推鳳梨健康飲，全品牌動員。

美廉社表示，內部統計，自有品牌心樸市集無添加果乾逐年熱銷，鳳梨就佔此類別排名第三，每年使用約50噸鳳梨製作，一年可賣出5萬多包。今年預估產能再加碼提高2成產量，購買量能提供到60噸，並規劃出口外銷果乾相關製品。

此外，美廉社門市做為應援小隊，鳳梨將以成本價開賣，全台近800家店全面進駐，鳳梨產期長，估計今年常態銷售可達40噸，約3萬多顆。同時，心樸市集無添加鳳梨果乾後續也預計推出買一送一優惠方案，一人一包號召全民力挺台灣鳳梨。

不僅美廉社門店，三商家購企業內部更全體動起來，職工福利委員會也掏腰包購入鳳梨，在總部吧台區現榨鳳梨汁，讓員工在辦公室就可以熱力支持價20元喝到營養鳳梨汁買一送一。

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