台北101觀景台拚親子市場 以「天空翻轉教室」重新定位

迎戰疫情挑戰，台北101觀光旅遊事業去年5、6月開始強攻國旅市場，今年更進一步以新概念「天空翻轉教室」重新定位，要搶攻親子市場。台北101總經理張振亞表示，觀景台不僅只是高空觀景場域，從400公尺高空看到的地形地貌、城市建築演進與摩天大樓的建造過程，更是知識與科學的場域，看好今年親子客將持續增加，並預估今年觀景台售票人次將回升至70萬。

台北101觀景台自2004年開幕以來，除了第一年人次90餘萬人次，之後每年都破百萬，2014年人次達288萬，最高峰是2015年來到290萬人次。不過，去年受疫情影響，海外觀光客斷崖式崩跌，全年售票人次不到63萬人次，是成立隔年以來首度跌破百萬。

張振亞表示，101觀景台去年若加計免票進場的兒童，入場人次約70萬，今年預估單售票人次可望超過70萬，主要來自親子市場的增溫。去年兒童進場比重約15%，最近已攀升到23%。

台北101觀景台自去年開始深耕國旅市場，針對孩童推出12歲以下免門票活動，做大親子市場。張振亞表示，今年開始重新定位101觀景台為「天空翻轉教室」，因為去年很多家庭、親子客，我們發現101這樣的場域很多學習素材，像是高速電梯、高樓建築原理、風阻尼球、摸得到的煙火等，有許多科學教育的元素在裡面。

張振亞表示，未來觀景台每一季都會增加新的元素進來。根據TripAdvisor的調查，去年第4季以來，台北親子旅遊最受歡迎第一名是台北101、第二名是台北觀景台。未來除了以天空翻轉教室來持續耕耘親子市場，在觀景台91樓還有iPILOT飛行體驗，每個整點開設「高空飛行教室」，每場次15分鐘，在最接近天空的地方了解飛行航空器的原理。另外，「一日小職人體驗」也陸續開跑，首發上線是雞蛋糕烘焙師，讓小朋友能認識台灣獨有特色小點的故事由來。

此外，台北101觀景台也積極推廣校外教學方案。張振亞表示，目前校外教學已接到4、5月的預約了，約有超過千人報名，觀景台會針對不同年級的學童設計教具、教材，台中以北通常是一日遊，現也向南部推廣，像是畢業旅行等2日遊的型態，可將具有寓教於樂性質的101觀景台列入行程。

除了白天的親子市場，到了夜晚，101觀景台則祭出不輸日本函館的百萬夜景以吸引青年族群。張振亞表示，兩年前參觀日本研究他們是如何經營摩天大樓的高空景觀市場，今年會開始會陸續規畫年輕朋友可以怎樣enjoy台北101。主打情人的浪漫天際，以「祕境5+1」的秘境景點、一窗一景的預約制做為賣點。像是101的夜間光之倒影、巨蟹座的深情祝福以及一隻遠古神獸的祕密夜景意象等。