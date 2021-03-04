文創升級貸款擴大保證對象 增設100萬以下申貸快速通道

信保基金今（4）日宣布與文化部及文策院合作，將擴大文化創意產業升級轉型的適用保證對象，首度納入「藝文類非營利組織」與「大型企業」，並增設貸款新台幣100 萬元以下得免經審議會議的「申貸快速通道」，縮短業者申貸時間。同時提供年利率最高 2%、期限最長五年的利息補貼，降低業者融資成本負擔，蓄積發展能量。

信保基金表示，為協助改善文創業者取得營運資金的困境、促進金融機構與業者的溝通，並推動我國文化創意產業升級發展，文策院日前正式公布「加強文化創意產業升級轉型貸款要點，自即日起開始受理申請。

想要升級轉型的文創產業得檢具所需文件經文策院審查通過後，由信保基金簽約金融機構，依「相對保證加強文化創意產業升級轉型貸款信用保證要點」辦理信用保證。

信保基金指出，「文創升級貸款」是由文策院原有「文化創意產業合約與著作權質押貸款作業要點」、「文化創意產業貸款利息補貼作業要點」，以及文化部「文化創意產業優惠貸款要點」整合修訂而成；凡屬文化部主管的文化創意產業，包括：視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、出版、流行音樂及文化內容等業者，皆可申請。

信保基金表示，對於文化創意產業的融資需求，除了以利息補貼、信用保證等措施，協助業者降低資金取得壓力外，信保基金也擔任協調業者與金融機構的溝通角色，讓新的文創升級貸款更能契合產業需求，打造更符合文化創意產業的融資環境。