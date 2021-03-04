uTagGO會員破百萬 聯手小七、遠東SOGO推點數經濟

慶祝uTagGO APP突破百萬會員，同時國道計程收費也正式邁入七周年。遠創智慧強強聯手OPEN POINT熟客生態圈合作，力推小額點數兌換國道eTag儲值金。1點就能兌換1元，且兌換金額無上限！(共有20點兌20元，以及50點兌50元，兩方案供民眾選擇)。

感謝廣大用路人的支持，uTagGO結合創新的點數經濟概念，幫愛車族省下不少荷包，特別是進入後疫情時代後，百貨、超商更是民眾兌換點數相當頻繁的通路，為讓會員透過平時消費累積點數、兌點，同時能擁有更多元的國道通行費支付方式，uTagGO會員現除了可用HAPPY GO點數兌換國道eTag儲值金外，即日起上OPEN POINT APP也能同步兌換。

根據統計，去年零售業營收「疫」外創高，突破3.8兆元外，此外國旅潮也從去年一路夯到現在，交通部觀光局更是預估，今全年國旅可望達2.1億旅次。目前eTag用戶數也即將逾750萬大關，uTagGO APP也替用路人設想最棒的旅遊出行計劃。現在只要加入會員除立即享有KKday專屬優惠碼九五折優惠外，更有多項特選「uTagGO好玩」旅程供會員預訂，從「知名露營行程」到「國際五星飯店下午茶」，通通全都收錄。國際知名遠東香格里拉台北、台南國際大飯店，更是各別推出不同限定專屬訂房專案，訂房成功入住後最高還可獲300點HAPPY GO點數(可直接兌換75元國道eTag儲值金)。

此外台南香格里拉更是推出「Honey Key 專屬特選尊榮住房專案」，讓民眾享受號稱全世界最舒壓的頭皮養護住宿體驗。另外今年4月30日前，只要下載uTagGO APP註冊會員後，並同時完成申辦「eTag智慧停車」，即可立即參加抽千元好禮活動，獎項除了有遠東百貨禮券外，還有遠東國際大飯店現金禮券，等多項好禮抽獎。