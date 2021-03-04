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永康街「高記」打掉重練推精品宅 開價一坪180萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
永康街70年知名老店「高記」改建為「永康壹號」。圖／業者提供
永康街70年知名老店「高記」改建為「永康壹號」。圖／業者提供

房市329檔將登場，創意家行銷表示，籌備多時、永康街70年知名老店「高記」改建的「永康壹號」，也將在329檔期公開，1~6樓作為店面、事務所，業主保留，7樓~11樓則是住宅，平均開價每坪180萬元。

高記整棟建築原本為高家所有，2010年，為了拓展門市，以5.2億元賣給在印尼創業有成、有印尼紡織大王之稱的宋良浩，然後再以每月150萬元售後回租，繼續做生意。

去年因台北市政府加強取締餐廳違規使用，「高記」也因違規使用二、三樓，屢遭罰款，宣布熄燈。房東宋良浩接班人，虹光國際開發董事長宋大江決定改建為住店複合大樓「永康壹號」，並委託創意家代銷。

創意家行銷團隊品牌公關陸宜表示，永康壹號基地面積約89坪，規畫興建地上11層、地下3層的大樓，7樓以上規畫精品宅，包括1房15坪、2房23坪、3房31坪、3房35坪，以及客製45坪，平均開價每坪180萬，住宅部分總銷約6億元。

陸宜表示，永康壹號目前單周平均來電詢問約50通、網路詢問約250則，反應熱絡，有一位七、八十歲的永康街老住戶，一直向代銷公司表達想購買一整棟，也有人想把1～6樓店面「打包」買走。

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