奎克生技與創源生技合作 推子宮內膜容受性檢測MIRA

奎克生技光電與上櫃公司創源生技（4160）合作，推出全球第一個使用微核糖核酸（microRNA，簡稱miRNA）生物標記於生殖醫學的臨床常規服務項目－「子宮內膜容受性檢測－MIRA™」。3日在新光醫院共同發表臨床成功案例，創造了極罕見的連續九次流產婦，一次就懷孕成功的醫學奇蹟。

奎克生技是由台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙在2012年創立，目前他也是奎克生技董事長暨總經理。公司理念認為，一體適用的醫療方法已經過時，需要滿足新出現的精准醫療保健解決方案需求，並且不會對患者造成經濟負擔。考慮到每個個體的基因特徵差異，奎克開發的產品，能夠為客戶提供從疾病預防、診斷、治療到預後的全方位解決方案。

MIRA™是由奎克生技因應市場需求所研發及專利的新產品，經與創源生技公司合作，目前已被快速商品化，推進不孕症治療技術蓬勃發展的日本、馬來西亞及印尼等國家，幫助突破生殖領域臨床應用的極限。同時，這項技術也榮登美國生殖醫學學會（ASRM）最具影響力的原創性研究指標期刊《Fertility and Sterility》，可謂是生殖醫學界的台灣之光。

2020年是RNA技術應用與商業化的爆發期，從臨床檢測、治療、製藥到疫苗研發，均備受關注，其中最廣為人知的就是Covid-19的病毒RNA檢測及mRNA疫苗開發。創源也以miRNA導入生殖醫學領域，跨進RNA科技新世紀，並規劃投入更廣大的癌症市場。RNA主要功能是控制及參與基因表現，因此在臨床上具有更多應用可能性。

此次促成生殖醫學創舉的背後功臣「MIRA™」，是全世界首度使用miRNA生物標記，將子宮內膜容受性檢測技術成功商品化的原創性生殖檢驗方法，由長期投入大量相關臨床研究的奎克生技所開發，應用自主的NextAmp™ 雙功能基因檢測分析系統，運用機器學習與大資料分析的方式，進行微核醣核酸表現圖譜特徵演算分析，已提出多項國際專利申請及論文發表。並進一步與創源生技合作，共同推廣成為臨床常規檢測服務項目，拓展至亞洲各大醫療重鎮。