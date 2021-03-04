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一條路驚爆59間店求租！ 民生社區興起逐租金換店潮

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
民生社區出現空租潮。記者游智文／攝影
民生社區出現空租潮。記者游智文／攝影

實價資料，北市民生社區富錦街一間店面以8250萬元交易，累計過去一年已有15間店面轉手。房仲業表示，民生社區店家近來出現「逐租金而換店」趨勢，發現附近有租金更低的店面，多願意花裝潢費用換店面，導致房東若要留住租客，不得不降租，不然就是轉手出售。

住商不動產台北民生店店長賴宏源表示，雖然店面收益不如過往，但還是不少民眾想置產，富錦街是民生社區的熱門地段，許多設點開咖啡店都會選擇這個地點，因此有店面釋出、價位合理，仍能吸引買方入手。

民生社區是全台第一個美式社區，因特有的街景在台北市自成一格，過去有不少特色店家進駐，成為網美打卡熱點，不過隨著觀光人口減少，風光一時的網美店、文青店逐漸減少，社區出現空租潮，目前店面空置情況仍很普遍。

以屋比房屋最新統計來說，目前整個民生商圈就有127間店面上網求租，其中光是民生東路五段就高達59間。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，先前民生社區店面租金行情好時，不少店面投資客在當地置產買店面，但隨租金下滑，空置升高，不少決定出脫，多數希望持平，但之前也有人認賠一千多萬轉手。

過去一年，店面求售情況有增無減，實價顯示，共有15筆店面交易，最高單價一坪170萬，平均成交單價約每坪128.3萬，成交總價不到4000萬的交易超過一半，最低總價僅1120萬。

郎美囡指出，民生社區店面的主力路段租金約每坪5000至8000元，去年不少房東願意主動降租，降幅約1~1.5成，受到人潮減少及電商衝擊影響，多數店家以社區型消費為主力，如新東街市場周邊的小店收益相對穩定，因此買方投資標的以小而美的社區型店面為主。

民生社區出現空租潮。記者游智文／攝影
民生社區出現空租潮。記者游智文／攝影
資料來源／實價資料
資料來源／實價資料
民生社區出現空租潮。記者游智文／攝影
民生社區出現空租潮。記者游智文／攝影

店面租金

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