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全家推滿額送鳳梨 預計採購國產鳳梨100噸

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
全家表示，FamilyMart Can Help 鳳梨挺起來！（照片提供：全家）
全家表示，FamilyMart Can Help 鳳梨挺起來！（照片提供：全家）

為支持國產鳳梨，全家（5903）陸續推出多項優惠活動。包括指定冷凍商品店取、國道服務區購物滿額即贈鳳梨；另，採購本產「金鑽鳳梨」約100噸，將販售截切水果盒及團購原果商品。

全家表示，即日起至3月31日前，於網路購物平台愛上新鮮購買冷凍商品並指定「全家」店舖取貨的消費者，即可獲得台南金鑽鳳梨一盒，限量1萬份；另，全家經營的國道服務區同樣挺鳳梨農，於3月份的每周六日，凡消費者於石碇、蘇澳、新營國道服務區商場內當日消費累積滿688元，即可憑發票至服務台兌換一顆金鑽鳳梨，數量有限，換完為止，而蘇澳、新營服務區現場還設有小農市集販售鳳梨原果，籲民眾一起用行動挺台灣鳳梨。

全家表示，長期支持在地農業，在鮮食蔬果食材的部分，有8成都是來自國產的優質良品，顯現出國產農作的好品質與安心履歷十分受到青睞，本次預計採購本產鳳梨約100噸，將販售截切水果盒及團購原果商品，即日起於「全家」店舖Line群組開賣，「金鑽鳳梨」10公斤每箱約含5-8支鳳梨，每周限量5,000箱，售價399元。3月6日起於全台店舖販售「金鑽鳳梨」（截切）150克，售價39元，以及「金鑽鳳梨」（切盤）600克，售價89元。

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