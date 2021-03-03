陶朱隱園綠化概念受他啟發 中工找黃大洲指導庭園

中華工程（2515）今（3）日表示，黃大洲擔任台北市長時提出很多綠化的概念，陶朱隱園也受啟發，因此今天特別邀請他到陶朱隱園，了解樹木種植與生長情況，中工說，黃大洲給予高度評價，表示置身陶朱隱園令人悅目又賞心。

中工表示，黃大洲在威京總部集團主席沈慶京陪同下，指導陶朱隱公設庭園的規劃與設計，49種多元樹種，更有樹齡超過數百年的日本羅漢松、櫸木、香楠、山櫻等，令黃大洲驚嘆連連。

中工表示，為了實現露台與陽台相互連接延伸，並能夠種植3~5米喬木的設計理念，陶朱隱園除了每戶上下樓錯層4.5度外，更因為需保留足夠的樹穴空間，因而加深露台底座設計，此舉在台灣高端住宅中相當罕見，也大幅增加了建造成本。

為此，黃大洲除了現場指導應在露台女兒牆上增添讓年長者不需彎腰，站著種菜的觀念，為樂齡生活添加更多樂趣外，更表示以陶朱隱園的獨特性來看，未來絕對將是世界矚目的焦點。

中工表示，2012年，原址亞太會館熄燈重建之初，當時台灣綠建築與垂直綠化風氣仍不盛行，也缺少政策鼓勵支持，但受到當年黃大洲市長推動綠化的啟發，沈慶京力排眾議，強調吸碳抗暖的重要性，更表示開發所帶來的環境破壞，必須靠更加倍的綠化去修復，以肩負起企業社會責任。

因此在國際競圖階段，參與者不乏有普立茲克建築獎得主Zaha Hadid、西班牙國寶級建築師Fernando Menis等多位國際級大師，經時任經建會主委蔡勳雄、全國工業總會理事長許勝雄及北京首都創業集團董事長劉曉光等非買家的建議與支持下，沈慶京最終決定選用知名度相對不高，且造價與工期都遠高於一般高端住宅，卻最具有抗暖化設計的法國建築師Vincent Callebaut的作品-「城市之樹」。