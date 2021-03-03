智慧機械邁大步 福特六和打造全台第一條彈性車身產線

經濟部工業局今（3）日舉行「智慧機械產業數位轉型推動成果」記者會，包括：福特六和公司總裁邴兆齊、般若科技公司副總林晏徵，以及亦良公司特助張松靖都特別現身，分享公司推動數位轉型的過程及執行成果。

工業局長呂正華指出，政府自2016年起推動「智慧機械產業推動方案」，主要目的是讓台灣機械產業從「精密機械」進步為「智慧機械」，然由於廠商的規模與能量不同，因此在推動上是以優先協助進行數位化，再逐步往數位優化、數位轉型升級，以期達成「智機產業化」及「產業智機化」的願景，進而朝成為「亞洲高階製造中心」的目標邁進。

在「數位化」方面，工業局推動智慧機上盒（SMB）輔導計畫，協助業者改善廠內數位化資訊，三年內已協助11類產業，完成5,301台設備聯網，讓更多中小企業能夠跨出數位轉型第一步。

「數位優化」方面，工業局則是推動智慧機械產業創新AI應用加值計畫，讓具備數位化能力的業者跨出自家廠區，與上下游供應鏈進行數位串流，透過先規劃、後建置方式補助業者導入AI應用。另外，也藉由輔導方式，協助製造業者傳承老師傅手藝與經驗，建立產業的智慧製造AI解決方案。二年內政府已投入4.39億元補助112家業者，進行數位串流，提升供應鏈管理效率，同時也輔導40家業者導入AI應用，提升廠商的產品品質及加工效率。

而「數位轉型」方面，工業局則是推動智慧機械領航計畫，透過企業強強結合或以大帶小的方式，協助包括航太、汽機車、製鞋、水五金與手工具等六案，共20家廠商打造數位轉型的典範案例，帶動廠商投資新台幣97.3億元。

福特六和公司總裁邴兆齊則分享，透過IOT、AI及大數據等科技應用，福特六和成功打造全台第一條彈性車身產線。不但可容納四種車型同時生產的實力，且切換車型僅需30秒，透過雲端尺寸數據管理系統，即時掌握供應商零件的品質數據資訊，建立汽車中心廠與供應商間的創新互動模式，攜手供應鏈伍享及六和機械，擴大智機整合應用，加入數位轉型行列，帶動供應鏈智慧化。

般若科技公司副總林晏徵則是說明，該公司藉由AI技術，監控水上運具螺旋槳研磨品質，使得產線加工效率提升18%，也站穩國際螺旋槳製造商龍頭地位。

亦良公司特助張松靖表示，該公司導入機聯網，使得廠內塑膠射出產線的產量、稼動、設備狀態及生產進度都可以精準的呈現，可以隨時掌握產能調度，使生產效率提升10%。