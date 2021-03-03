飯店業提前部署 力麗集團釋出700多個職缺

即便飯店住宿需求雖未完全復甦，但看準未來的前景，力麗集團飯店事業將在3月12日舉辦「力麗集團飯店事業聯合徵才活動」，集合飯店集團旗下等區域，台北、台中、日月潭、宜蘭、花蓮、高雄、墾丁等共12家飯店、釋出700多個工作機會，尤其新設立台中、日月潭五星級飯店總經理、副總、行政主廚、總監、經理等高階主管，正緊鑼密鼓招兵買馬。

力麗集團飯店事業經營的自營品牌飯店包括商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」及深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，另有加盟的國際連鎖品牌酒店「萬豪國際集團」及「溫德姆酒店集團」。

旗下飯店有力麗哲園台北館、力麗哲園日潭館、力麗哲園月潭館、力麗儷山林日月潭館、力麗哲園學產文教會館（高雄）、力麗儷山林墾丁館、力麗馬告棲蘭山莊、明池山莊、神木園、宜蘭力麗威斯汀度假酒店及花蓮力麗華美達安可酒店等經營據點，及2021年即將開幕的台中五星級飯店與預計2022年開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店等，皆在此次集團擴大聯合徵才活動的行列中。

去年因疫情的關係，飯店的人才布局趨向保守，職缺機會相對變少。力麗觀光董事長蔡宗易表示，企業擴張主要關鍵因素是「人才」，飯店服務業就是一個主要靠「團隊」成就的企業，在低迷的旅遊市場下，集團旗下仍有飯店表現出亮眼的成績單，領到65天的年終獎金，集團飯店也將考量基層員工起薪，訂定優於勞動部規定的最低薪資與績效紅利發放制度。

力麗集團飯店事業群近年擴大經營，並與國際兩大酒店品牌「萬豪國際集團」及「溫德姆酒店集團」合作，除各飯店釋出的職缺外，以台中及日月潭為主要的人才缺口，從總經理到基層員工共計700多個職缺。除了線上徵才外，3月12日也在台北力麗商業大樓舉辦聯合徵才活動，同時和求職者面對面媒合職缺，招募職缺包括總經理、行政主廚、餐飲部主管、櫃檯主管、房務主管、工程主管、人資主管、採購主管、財務主管、業務主管、資訊主管、各部門相關員工等，共超過700多個名額。