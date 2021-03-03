全國電子揪公益 愛心捐助二千項生活物資

面對疫情的衝擊，全國電（6281）有感於「取之社會，用之社會」企業社會責任，於2月共籌備保溫杯、毛毯、鍋具等近二千項愛心生活物資，由全國電子行銷長林奕君協理代表贈送，並委由新北市政府社會局「新北市好日子愛心大平台」及「財團法人勵馨社會福利事業基金會—愛馨物資分享中心」，將暖心物資與祝福傳遞給需要的家庭。

全國電表示，「行善不分你我！盡所能愛心捐助，凝聚善心力量」。2月共計捐贈體脂機、鑄鐵鍋、背包等1,067件生活用品，總市值超過40萬元，作為當月愛心物資，委由新北市侯友宜市長成立的「新北市好日子愛心大平台」，分配直送物資，協助社會弱勢家庭。

同時也準備776件物資，從杯組、毛毯、耳機等生活用品到3C週邊產品，總市值近30萬元，全數捐贈「林口愛馨物資分享中心」，並由「林口愛馨物資分享中心」舉辦義賣活動，義賣所得供「勵馨基金會」協助弱勢對象所用。

全國電指出，承襲品牌精神「揪感心」理念，愛心不落人後，連年投身公益捐助不遺餘力，傳愛送暖扶助社會弱勢族群，善盡企業社會責任！此次近兩千項的愛心物資，攜手愛心單位一起將溫暖送至社會的角落，協助弱勢群體生活所需，傳遞社會正能量，帶來生活新希望。