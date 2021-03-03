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瘋老屋？遠航44年屋法拍吸5組搶標 富邦資產拿下

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
美樂南京大樓。圖／取自google
美樂南京大樓。圖／取自google

遠東航空名下兩件資產今（3）日法拍，兩間都是老屋，其中位於南京東路的美樂南京大樓，屋齡已44年，吸引五封標單，最後由富邦資產管理加價約8%、700萬元，以9,808萬得標，換算單價每坪達70萬，和市價相當。

另一筆大安區四維路儷園華廈3、4樓，屋齡也已38年，由黃姓自然人以5888萬元得標，每坪底價達94萬，也高出市場行情。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，老屋卻標出亮眼行情，推測和都更有關，過去兩年在都更修法、危老加持下，都更市場明顯升溫，投資都更也漸成顯學，位處精華的老屋，往往比新屋更吃香。

遠東航空因董事長張綱維涉嫌掏空公司資產，除了飛機遭到拍賣以外，名下資產陸續流入法拍，其中包括高雄前金區土地、台南西區店面等陸續標脫。

另外位於南京東路三段的美樂南京大樓四樓，約140坪，一拍、二拍均流標，三拍底價從1.4億降至9,110萬，共有五封標單投標，富邦資產以9,808萬得標，每坪約70萬，和當地辦公室行情相當。

位於四維路的儷園華廈3、4樓，去年10月一拍底價8,200萬元，三拍降至5,248萬，吸引一封標單，以5,888萬元脫標。

資料顯示，目前遠東航空名下還有北市中遠航大樓車位、三傑大廈部分樓層、新北市淡水區樹興段土地、淡水興福寮環遊郡部分住宅淪入法拍，另外，樺福建設名下北投「輕行旅」商務旅館，也預計本月24日一拍，底價約5.7億元。

遠東航空 都更

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