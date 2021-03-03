綠色和平批零售通路塑膠包裝比例逆勢成長 業者回應了

綠色和平調查超市與量販店塑膠包裝的使用狀況，發現生鮮產品使用塑膠包裝比例高達九成，其中愛買、頂好與全聯增加最多。調查也發現生物可分解塑膠包裝使用比例最高的是家樂福 （與頂好數據合併後） 的9.1%。

對此，通路業者表示，2020年因疫情影響，對於食材安全必須確保無虞，由其是生鮮蔬果類的商品，因此在包裝包材上更加嚴實，但也面臨減塑政策的兩難，今年會持續努力，並做出調整和改善。

家樂福表示，內部一直積極研擬減塑政策，減少使用和重複使也是未來努力的方向。但由於包裝減量和食物保鮮、保存有非常直接相關，另外，必須單獨包裝的產銷履歷商品已經成為銷售主力，因此的確也面臨減塑的兩難。未來將持續努力，尋找更多減塑可行方案。

全聯表示，全聯所有商品包裝皆清楚標示材質，並積極配合政府環保政策，今年度針對全台門市也將規劃具體的減塑活動，希望藉由環保平台，讓消費者一起響應參與。2020年因疫情影響，對於食材安全必須確保無虞，尤其是生鮮蔬果類的商品，因此在包裝包材上更加嚴實，今年會針對減塑政策再做進一步調整與改善。

今年全聯將發行第二本CSR績效報告書，對於包材使用與塑膠減量行動，持續會揭露，找尋往後可以加強的減塑面向，不過，因通路的合作廠商及販售產品眾多，要深入源頭改變包材，仍需時間討論及規劃，近期將與縣市政府共同合作，盼能達到最大的成效。