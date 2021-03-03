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趁限貸出手？北市揭露四戶億元宅 都有這特色
最新實價揭露，內湖最貴豪宅碧湖畔24樓戶交易，總價約1.9億，每坪139.7萬元。統計今年一月，實價已有四筆億元豪宅交易資料，分別位於內湖、信義區、中正區以及中山區。房價最貴的大安區，還沒出現億元宅。
碧湖畔位於內湖路二段，碧湖公園第一排。樓高26層，屋齡3年，共48戶。實價資料目前共有31筆資料，最高單價為12樓在2014年預售時交易的一坪162萬，成屋後交易多在一坪140萬上下。
最新一筆，24樓戶，總坪數156坪，總價1億9055萬，每坪139.7萬，資料顯示，買方為英威康科技。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，碧湖畔因享碧湖景觀，因此成為內湖區豪宅一哥，最高成交價為2014年交易12樓的162萬，而隨著房價下修，近年交易價格落在130~140萬之間，因此該筆高樓層買在139.7萬，算是行情內。
張旭嵐表示，雖然去年12月央行、內政部出手打炒房，但近年大量資金回流，加上低利環境，高資產族仍有資金規劃的標的需求，新年度以來的四筆交易皆採貸款購買，交易物件都屬於該社區高樓層，至於交易價格又都在近年該社區行情內，顯示即使錢多，但買方出價保守，沒有追價意願，趁著限貸的氛圍出手，多少也成為議價本錢。
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