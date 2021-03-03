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北市500家企業員工出勤紀錄不實 最高可罰100萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實，雇主最高可處100萬。圖／北市勞動局提供
未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實，雇主最高可處100萬。圖／北市勞動局提供

北市勞動局去年起實施「中小企業法遵訪視」，發現近1700家有法令瑕疵，其中3成企業、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實，勞動局長陳信瑜指嚴正表示，未置備可被處9萬至45萬元，若未記載到分鐘，也可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動局舉例，一名擔任創業小型公司老闆阿國，自認是新創公司，崇尚彈性自由管理風格，聘僱的業務人員因常外出接洽業務，認為無需特別進辦公室打卡，只要業績好，就不管勞工出勤狀況，未料勞動局勞條健檢師登門輔導時，阿國才驚覺未置備出勤紀錄，事情相當大條。

「別心存僥倖」，陳信瑜直言，中小型企業主常以管理麻煩、勞工不願配合為由，未設置出勤紀錄，或僅以符號註記差勤，未將出勤紀錄記載到分鐘，造成違法風險。

根據「勞動基準法」要求事業單位要置備並保存出勤紀錄，否則將被處9萬以上、45萬以下；未記載到分鐘，也將面臨2萬以上、100萬以下罰鍰。若沒注意出勤紀錄，中小企業老闆損失將不小，陳信瑜提醒，「出勤表千萬母湯漏勾！」

勞動局說明，現行出勤紀錄製備及記載方式十分多元，包含簽到簿、出勤卡、刷卡機、指紋機、人臉辨識等，外勤人員也可配置GPS或相關行動裝置軟體，讓員工在工作場所隨時可記錄工作時間，這些紀錄都需妥善保存5年。

另外，勞動局也有提供「勞條健檢師」服務，由專業勞動條件檢查員，親自到企業逐項指導，輔導雇主應依法置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等，並解說現行規定及應調整的改善事項。雇主有需求，可至「台北市民服務大平台」的「勞條健檢師入輔導申請專區」（https://reurl.cc/R6qLDx）提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能透過傳真及郵寄等管道提出申請。

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