創源生技攜手奎克生技 助國際醫療地位再躍進

創源生技（4160）與奎克生技攜手，推出全球第一個使用微核糖核酸(microRNA，miRNA)生物標記於生殖醫學的臨床常規服務項目「子宮內膜容受性檢測－MIRA™」。今(3日)於新光醫院共同發表臨床成功案例，創造了極罕見的連續９次流產婦，一次就懷孕成功的醫學奇蹟。

MIRA™是由奎克生技公司因應市場需求所研發及專利的新產品，經與創源生技公司合作，目前已被快速商品化，推進不孕症治療技術蓬勃發展的日本、馬來西亞及印尼等國家，幫助突破生殖領域臨床應用的極限。同時，該技術也榮登美國生殖醫學學會(ASRM)最具影響力的原創性研究指標期刊《Fertility and Sterility》，可謂是生殖醫學界的台灣之光。

台灣高齡產婦佔比超過3成，不孕症發生率高達15%。研究也發現，在反覆性著床失敗的不孕案例中，有近1/3婦女會有著床窗期偏移的問題，若是在子宮內膜尚未達到完全成熟的情況下，便可能增加後續自然流產的發生率。台灣每年約有4萬人求診不孕科，少子化已嚴重影響國家經濟發展與國防安全。

政府推動六大核心戰略產業，預計建構台灣成為全球精準健康標竿國家，看準2025年，全球將達到5,847億美元的精準健康市場規模，創源與奎克強強聯手，導入獨步全球的新興科技，提供台灣頂尖技術給更多國內外需求人士，並持續深耕40%新生兒與90%生殖醫學中心的服務涵蓋率，為台灣國際醫療服務增添創新能量。