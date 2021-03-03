雄獅挺桃園住宿送遊程只要499元起 加碼送iPhone12

桃園現在是全台最安全的城市，桃園市政府觀光旅遊局與雄獅旅遊（2731）等四家旅行業者聯手推出相關遊程。其中由雄獅旅遊推出「桃園魅力金三角旅遊」包含三大主題遊程，變化出超過九種以上玩法，除桃園一日遊程0元起外，參團加碼再抽Apple iPhone 12 mini、五星飯店住宿券及觀光工廠門票等價值逾5萬元獎項，邀請民眾一起用觀光挺桃園。

雄獅旅遊表示，桃園不只是國境之門，其自然風光、在地美食、節慶活動、觀光工廠體驗，一年四季都好好玩。雄獅旅遊三大主題特色遊程，即日起至四月底天天出發，走訪熱門親子景點卡司•蒂拉樂園、日式江戶時代風情的蛋寶不老村、高人氣貓頭鷹樹屋的奧爾森林學堂，外加近距離觀看飛機的機場戶外觀景台及全臺最大人流娛樂城青埔商圈。

民眾於4月底之前入住桃園合法旅宿一晚，即可免費報名雄獅限定桃園一日遊程；不僅如此，雄獅更與在地旅宿業者合作，推出【睏到飽一日遊】住宿一晚加送遊程，每人只要499元；再加碼住宿一晚Xpark看企鵝999元方案；還有更多二日遊遊程999元買一送一及1,699元入住中壢福容第二人半價，超過9種以上玩法，雄獅邀請國人一起力挺桃園。

另外，凡參加雄獅限定桃園遊程民眾，即可參加活動抽Apple iPhone 12 mini、桃園諾富特五星飯店住宿及觀光工廠入場券，超過40個獎項五萬元的獎品內容。面對逐漸回暖旅遊市場，希望透過桃園多元文化魅力與當地獨特美食，讓人氣、買氣通通回籠，優惠名額有限。更多優惠內容，請上雄獅【桃園魅力金三角旅遊】活動網頁查詢。