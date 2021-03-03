快訊

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

北市500企業出勤紀錄不實 勞動局：最高罰百萬

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市勞動局去年實施「中小企業法遵訪視」，發現近1,700家有法令瑕疵，其中三成、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實。　圖／北市勞動局提供
北市勞動局去年實施「中小企業法遵訪視」，發現近1,700家有法令瑕疵，其中三成、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實。　圖／北市勞動局提供

北市勞動局去年實施「中小企業法遵訪視」，發現近1,700家有法令瑕疵，其中三成、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄記載不確實。勞動局長陳信瑜嚴正表示，未置備可被處9萬至45萬元，若未記載到分鐘也可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動局指出，擔任創業小型公司老闆的阿國，自認是新創公司，崇尚彈性自由的管理作風，聘僱業務人員常外出接洽業務，認為無需特別進辦公室打卡，只要業績好，就不管勞工的出勤狀況。怎料某天勞動局的勞條健檢師登門輔導時，阿國才驚覺原來未置備出勤紀錄，事情相當大條。

「別心存僥倖！」陳信瑜直言，中小企業主常以管理麻煩、勞工不願配合為由，未設置出勤紀錄，或是僅以符號註記差勤，未將出勤紀錄記載到分鐘，造成違法風險。

陳信瑜強調，《勞動基準法》要求事業單位要置備並保存出勤紀錄，否則可被處9萬至45萬元；若未記載到分鐘，也得面臨2萬至100萬元罰鍰。出勤紀錄一旦沒注意，中小企業老闆損失將不小，「出勤表千萬母湯漏勾！」

陳信瑜補充說，現行出勤紀錄置備及記載方式十分多元，包括簽到簿、出勤卡、刷卡機、指紋機、人臉辨識等；外勤人員也可配置GPS（全球定位系統）或相關行動裝置軟體，讓勞工在工作場所隨時可記錄工作時間，這些紀錄都必須妥善保存五年。

勞動局現有提供「勞條健檢師」服務，由專業的勞動條件檢查員，親自到企業逐項指導，輔導雇主應依法置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等，並解說現行規定及應調整的改善事項。

若雇主有需要，可至「臺北市民服務大平臺」https://service.gov.taipei/Department/AYAA、「勞條健檢師入輔導申請專區」https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=9795A6A83E5ED05F&s=344816C9DA4F9875&sms=3749BF54F20E52DA 提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能夠透過傳真及郵寄等管道提出申請。

健檢

延伸閱讀

撕小藍標籤組綠色連線？柯文哲：每天貼標籤 最恨抹紅

傳甩泛藍標籤組綠色連線 柯文哲：綠的朋友更多

新進會計也要提供良民證？ 雇主無差別要求恐於法無據

北市去年非法雇移工99件挨罰 勞動局：再犯將面臨刑責

相關新聞

台鐵局首宗包租代管案 舊宿舍變身小資時尚宅

為響應內政部健全房屋租賃市場所推動之包租代管政策，及配合台中大車站整體發展規劃，交通部台鐵局預期車站周邊將因新商場的成立...

不倫戀劃句點！賴英里bye了李世聰 友人透露仍盼有白頭到老對象

寒舍董事長、蔡辰洋遺孀賴英里，3年前被拍到與殯葬天王李世聰同遊頂級日本九州火車之旅，形象大傷；去(2020)年李世聰傳去罹患腦瘤，包括《鏡週刊》、《蘋果》皆證實，賴英里與李世聰兩人已分手，曾經轟動外界的一場不倫戀正式劃下句點。

伸港青年住宅問券2、3房受歡迎 鄰近三鄉鎮可優先購買

彰化縣府規劃在伸港鄉蓋「只賣不租」的青年公寓住宅，為讓建案符合需求，農曆春節期間舉辦青年住宅設計方案的問卷，初步統計3千...

柯拔希：機械業黃金十年來臨

「台灣機械產業的黃金十年已經來臨！」台灣機械公會理事長柯拔希昨（2）日表示，台灣機械產業復甦力道強勁，他預期今年機械產業...

大同結盟唐榮 攻電動巴士

大同昨（2）日與唐榮車輛舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛將採購100組大同IE5超高效率大型電動巴士動力系...

六都移轉棟數 攀十年高點

據六都最新買賣移轉棟數顯示，六都今年前二月交易量達39,581棟，創下近十年新高量，年增18%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。