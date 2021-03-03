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伸港青年住宅問券2、3房受歡迎 鄰近三鄉鎮可優先購買

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府計畫在伸港國宅用地興建青年宅，600戶建築示意圖。圖／彰化縣府提供
彰化縣府計畫在伸港國宅用地興建青年宅，600戶建築示意圖。圖／彰化縣府提供

彰化縣府規劃在伸港鄉蓋「只賣不租」的青年公寓住宅，為讓建案符合需求，農曆春節期間舉辦青年住宅設計方案的問卷，初步統計3千多份問券有7成左右的縣內青年偏愛2至3房的房型，但停車場地面式與地下室選擇約各佔一半，問券結果將提供設計單位參考，預計最快暑假就能動工。

彰化縣長王惠美關心青年在彰化的發展，去年10月宣布青年住宅以來，在公開場合都主動宣傳，也受到矚目， 預計第一期150戶最快在2022年12月完成，縣府規劃今年6月規畫設計完成，下半年開工，並開放登記。

彰化青宅對象針對滿20歲、未滿45歲，並且在彰化縣設籍2年以上，全戶人口不能擁有房屋，就能登記，縣府指出，因基地在伸港鄉，初步規劃保留給該行政區和美、線西、伸港3鄉鎮青年一定比例的優先購買權，但仍須抽籤。

彰化縣政府所規劃的青年住宅坐落在伸港鄉伸股段378地號，基地面積2.12公頃，分四期推出600戶，每戶坪數約25坪，價位在350萬元，縣府原先規劃房型規劃包括有1房1廳、2房2廳、3房2廳的格局，但問券顯示青年對1房的需求較少。

縣府原希望透過問券讓停車場規劃方向明朗，但地面式與地下室支持者呈現五五波，縣府說，青宅基地面積大，地下室停車場車道不會太狹窄、陡峭，但車位價格就較高。

彰化縣議員賴清美說，伸港海風大，又顧及隱密性，較多人支持蓋地下室停車場，在地人雖習慣住透天厝，但預計能吸引和美、線西鄰近鄉鎮，或在台中工作的青年來購房。

彰化縣議員林庚任表示，一戶350萬元在該地段算是市場價，青年住宅未來蓋到600戶，若蓋地面停車場空怕空間不夠，必須長遠考量。

停車場 青年住宅

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